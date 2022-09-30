〈新股IPO〉保時捷上市首日收在每股82.5歐元 歐洲近10年最大IPO

德國福斯集團 (Volkswagen) 旗下高級跑車製造商保時捷 (Porsche) ，周四 (29 日) 在德國法蘭克福證券交易所掛牌上市，首日開盤價 84 歐元，盤中一度漲至每股 86.78 歐元，收盤價 82.5 歐元、和發行價相同，市值達 750 億歐元規模，是歐洲 10 年來最大首次公開發行 (IPO) 。

保時捷 IPO 在周三 (28 日) 截止，新股發行價格定在每股 82.5 歐元，是先前出示的招股價區間條件、每股 76.5 至 82.5 歐元的區間上限。福斯集團這次將 12.5% 的已發行股票，以無表決權的優先股形式賣出。福斯即使賣出部分股票，手中仍持有大多數的保時捷股票。

福斯營運長暨財務長安特利茨 (Arno Antlitz) 周四向媒體表示，「出現如此高的需求，顯示投資人對保時捷未來的信任。」並且提到，該集團將利用這次獲得的資金，加速推動電動車等與汽車電動化和數位化有關的新一代研發。

不過，福斯選在這個時候推動保時捷掛牌，正值車輛需求前景恐受全球經濟衰退風險影響的不良時機。

《路透》在周四的一篇報導引用 Refinitiv 數據指出，今年歐洲股票市場的募資額為 440 億美元，是 2009 年全球金融海嘯以來的最低水準，且當中 IPO 只占 45 億美元規模。

福斯集團日前表示，由於市場不穩定，基金經理人格外熱切追求保時捷這類既穩定又具魅力的股票。

保時捷 2021 年營收為 331 億歐元，銷售報酬率為 16%，優於 2009 年金融海嘯時的 9.7%。根據招股說明書，保時捷這段期間內的年銷量激增逾 2 倍至 30 多萬輛。而中國已連續 7 年成為保時捷全球最大單一市場，2021 年保時捷全球交貨量約 30 萬輛，其中中國銷量接近 9.6 萬輛、占比高達 31.7%，相當於每 3 輛保時捷當中就有 1 輛銷往中國市場。