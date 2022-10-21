全球經濟衰退會持續多久？馬斯克：直到2024年春天

特斯拉 (TSLA-US) 創始人兼 CEO 馬斯克認為，全球經濟下滑可能還會持續一年半。

在美東時間周五 (21 日) 清晨的一則推特交流中，這位善變的電動車高管和世界首富表示，經濟衰退可能會持續到「2024 年春天」。

這段話是對狗狗幣聯合創始人馬庫斯 (Billy Markus) 的線上帳號名稱 Shibetoshi Nakamoto 推文的回應。他指出當前的新冠病毒數量「事實上非常低。我猜想我們現在只需要擔心即將到來的全球經濟衰退和核子災難。」

馬斯克回答說，「如果一整年都沒有可怕的全球性事件肯定會很好。」

擁有近 60 萬名粉絲的推特帳戶 Tesla Owners Silicon Valley 後來問馬斯克，他認為經濟衰退會持續多久。馬斯克回答說：「只是猜測，但可能要到 2024 年春天。」

根據國際貨幣基金 (IMF) 的數據，2021 年全球 GDP 成長 6%，但預計今年將放緩至 3.2%，2023 年將放緩至 2.7%。這將是 2001 年以來除 2008 年金融危機和新冠疫情初期的短暫暴跌之外的最慢成長速度。Fed 預計今年美國 GDP 僅成長 0.2%，2023 年成長 1.2%。

馬斯克是最新一位對經濟持保留態度的企業負責人。

在周三 (19 日) 的一條推文中，亞馬遜 (AMZN-US) 創始人貝佐斯表示，現在該是「敲響警鐘」，為未來的艱難經濟形勢做好準備的時候了。這條推文伴隨著高盛 CEO 所羅門的一段影音，他在短片中表示，美國很有可能出現衰退。

摩根大通 (JPM-US) CEO 戴蒙也一直警告未來經濟動盪。