花旗喊賣美國運通：經濟衰退來襲 有錢人也會少花點

美國運通 (AXP-US) 持卡者通常屬於高收入族群，即使經濟衰退也不太容易失業，但這不保障美國運通明年股價一帆風順，花旗周四 (13 日) 調降美國運通 (AXP-US) 股票評級。

花旗分析師 Arren Cyganovich 周四將美國運通股票評級自「買進」砍至「賣出」，目標價也自先前的 159 美元大降至 130 美元。

美國運通周四仍大漲 3.51%，收每股 141.55 美元，但今年迄今仍下跌 13.48%。

美國運通的客戶群有能力支付高額年費——白金卡約 700 美元，金卡約 250 美元——表明他們在經濟衰退時期可能更有彈性。但花旗發現，即使如此，在經濟更具挑戰時期，高收入持卡者的消費意願也會降低。

花旗數據顯示，2001 年網路泡沫化時期，美國運通卡持卡人的季度消費額年減 5.8%，而在 2009 年金融危機期間，消費額更下降至 16.3%。

「我們看到近期壓力...... 因為邁向明年的經濟數據可能會惡化，但在 12 個月至 18 個月期間，我們看到積極轉向的潛力。」Cyganovich 預估 2024 年消費額會放緩至 2%，但維持正向。

然而，美國運通最近的支出趨勢並未顯示出消費額下降。經匯率波動調整後，第二季整體網路的交易量 (定義為來自企業和消費者的總交易金額) 年增 28%，第一季 32%，而去年第四季為 30%。

美國運通發言人拒絕對花旗報告發表評論。美國運通預計 10 月 21 日公佈第三季財報。

Cyganovich 對美國運通的看法也是基於花旗認為美國 2023 下半年將面臨適度經濟衰退的預期。他也調降其他消費金融股的評級，例如私立教育貸款提供商 SLM (SLM-US) 和房地產金融公司 Velocity Financial (VEL-US) 的股票評級稍早自「買進」調降至「中立」。