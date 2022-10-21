WSJ：英國政府是全球升息環境下第一個受害者

英國首相特拉斯 (Liz Truss) 上台 45 天就狼狽宣布下台，任內施政一片混亂，這對各國政治人物不啻是一記當頭棒喝：高通膨和升息環境正在改變政治遊戲，決策空間大為受限。

華爾街日報 (WSJ) 報導，過去十年來，低通膨和超低利率，讓各國政府有財政支出的餘裕，大量舉債仍不至於驚嚇投資人。但美好日子已經過去，隨著各國央行升息，政治人物愈來愈難在沒有財源的情況下繼續借貸，因為升息墊高舉債成本，而且各國政府在疫情期間已經累積大量債務。

英國就是很好的例子，債務占國內生產毛額 (GDP) 比重從疫情期間的約 80%，如今已升至約 100%。

特拉斯周四 (20 日) 宣布請辭，成為英國史上「最短命」首相。她和她不久前下台的財相夸騰 (Kwasi Kwarteng) 都希望靠減稅提振經濟成長，並推動鉅額補助，減輕能源危機對家庭和企業的衝擊，然而這些措施打算靠借貸支應，而非削減支出。

英國減稅計畫引起的風波，讓各國政府見證市場的力量。 (圖: AFP)

經濟學家說，如果是一、兩年前，上述計畫不會引起太多人擔憂，但現況不同，市場反應極為劇烈：英鎊貶至歷史新低、英國公債市場遭拋售，而且退休金市場不為人知的槓桿操作，迫使英格蘭銀行 (BOE，央行) 緊急干預債市，以挽救市場信心。

特拉斯最終被迫撤銷計畫，但她的公信力和支持率已經搖搖欲墜，在黨內壓力下，周四 (20 日) 黯然請辭。

錯的時候推出錯的政策

倫敦國王學院 (King’s College London) 經濟學教授 Jonathan Portes 說：「這是在錯的時候推出錯誤的財政政策，是在利率的環境中，做出沒有財源挹注的承諾。」

英國新任財相韓特 (Jeremy Hunt) 宣布取消大部分減稅、承諾數年內大幅減支減債之後，和市場談和，如今英鎊已有所回升，英國借貸成本也大幅降低。

特拉斯財政計畫付出的代價，可從最近幾周的政府借貸成本震盪一窺端倪。英國 10 年期公債殖利率在 9 月 1 日報 2.882%，低於 10 年期美債殖利率 (3.264%)，但在特拉斯宣布迷你預算後，英國 10 年期公債殖利率約比美國同年期公債高出 0.5 個百分點。如果把退休金投資衍生性商品考慮進去，問題更棘手。

不管新首相由誰出任，都需向市場展現改善財政紀律的決心。(圖: AFP)

等到英國撤銷減稅，英美之間的利差狀況又恢復原狀，英國 10 年期公債殖利率在 9 月 1 日報 3.910%，低於 10 年期美債殖利率 (4.21%)。

Hargreaves Lansdown 資深投資和市場分析師 Susannah Streeter 說：「這不只對保守黨是一次教訓，也讓世界各國的政府見證市場的力量。如果市場不開心，大可拋售，讓借貸成本大幅上漲。」

凱投宏觀 (Capital Economics) 經濟學家 Paul Dales 指出，不管誰接任首相，中長期都需要緊縮財政政策，向市場證明財政紀律。

歐洲各國對擴大支出要更謹慎

德意志銀行認為，這也讓其他歐洲國家對擴大支出的態度變得謹慎，包括為了保護家庭和企業而實施的能源補貼。

德銀指出，投資人之所以還沒有被歐洲其他國家的能源計畫嚇壞，部分原因是他們的政策比英國減稅更聚焦。

英國央行即將出售公債、啟動 QT，歐洲央行預料也會跟進。(圖: AFP)

但如果失去歐洲央行 (ECB) 購債的支持，一些國家可能很難發債。英國央行最近才剛停止暫時購債的救市措施，並宣布即將主動出售債券，啟動量化緊縮 (QT)，預料歐洲央行很快也會跟進。

M&GH 投資公司固定收益投資長 Jim Leaviss 表示，政府長期擁有量化寬鬆 (QE) 的支撐，但市場逐漸意識到，寬鬆支持不再存在。他認為，各國政府的財政支出計畫將變得更保守，「特拉斯經濟學 (Trussonomics) 暫時不會捲土重來。」

即使英國政府取消減稅，經濟學家預估，英國仍需削減支出或增稅約 300 億至 400 億英鎊 (340 億至 450 億美元)，才能實現財政目標——所有目標中，最重要是降低債務 GDP 比。