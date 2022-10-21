達運精密Q3連虧兩季 累計前三季每股虧0.42元

背光模組廠達運精密 (6120-TW) 今 (21) 日公布第三季財報，受大環境景氣變化、客戶調整庫存影響，營運連虧兩季，第三季虧損 1.54 億元，每股虧損 0.24 元，較上季擴大，前三季則虧 2.77 億元，每股虧損 0.42 元，虧損較去年同期收斂。

達運第三季營收達 29.45 億元，季減 17.74%、年減 45.93%，由於營收規模下滑，毛利率連兩季轉負，達 -2.84%，營益率也較上季虧損擴大至 -12.84%，單季虧損 1.54 億元，每股虧損約 0.24 元。

達運累計前三季營收達 11.53 億元，年減 22.4%，毛利率 - 0.4%，營益率 -7.76%，稅後虧損 2.77 億元，虧損均較去年同期收斂，每股虧損 0.42 元。

展望未來，達運精密坦言，今年營運確實受大環境景氣變化、客戶調整庫存影響，依目前訂單來看，能見度約達一季，預期第四季營運與第三季變化不大，不過若年底銷售旺季需求回溫、庫存去化告一段落，本季營運仍有機會優於第三季。

達運精密日前也揭露未來四大經營改善方向，包含優化製造能力、產品組合、拓展整合服務業務、精實生產管理等，同時在 MiniLED、FMM 布局上也持續進行，其中，達運精密除持續以精密元件、製造服務作為兩大策略定位、營運主軸外，也將擴展高精密模具 FMM、新光學元件、智慧移動、智慧醫療等領域，力拚建立營運第三隻腳。