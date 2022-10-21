東元攜ABB開發海上變電站解決方案 搶離岸風電商機

東元 (1504-TW) 今 (21) 日宣布，與跨國工程集團 ABB 簽署合作意向書，透過 ABB 在離岸風電海上變電站的國際市場經驗，結合東元的陸域變電站工程優勢，雙方將共同開發台灣離岸風電海上變電站的商機，提供海上變電站相關設備與工程解決方案。

東元電機智慧能源事業群總經理張松鑌表示，公司今年將正式「出海」爭取海上變電站工程商機，未來不僅可以提供 GIS 開關設備、備用發電機，更將與 ABB 合作提供離岸風電開發商海上與陸上的預裝式電器間 (E-House) 解決方案，使再生能源電力系統更加穩定安全可靠。

此外，東元與 ABB 合作的預裝式電器間 (E-House) 解決方案，也將擴展到 IDC(網際網路資訊中心) 的應用，透過儲能系統和能源管理系統，讓用電效率最佳化。

東元表示，自 2019 年起至今，累計約 2GW 離岸風電陸上變電站統包工程，市佔率達 35%；在離岸風電第三階段 (2026-2035 年) 將積極爭取近百億元的海上變電站相關工程商機，可望成為台灣重電設備廠商的先例。此次與 ABB 在海上變電站預裝式電器間 (E-House) 工程合作，同時實踐台灣離岸風電產業國產化的目標。

ABB 則將供應電氣、監控和數據採集、自動化和電信設備的設計，以及供應設備工程、產品、安裝、調試漢運營維護等專業知識。ABB 能源產業部門亞洲區資深副總 Anders Maltesen 指出，與東元合作將促進海上風力發電場的可再生能源的生產和傳輸，對於能源走向淨零的轉型至關重要。