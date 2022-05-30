德國漢諾威工業大展 東元展三大減碳方案

東元 (1504-TW) 今 (30) 日表示，攜手歐洲關係企業義大利減速機大廠 Motovario S.p.A.，共同以碳中和解決方案、智慧移動解決方案以及智慧製造解決方案三大主題，參與德國漢諾威工業大展。

受到疫情影響，德國漢諾威工業展已經兩年未舉辦實體展出，今年終於再次登場。東元董事長邱純枝表示，全球應對氣候議題、倡議碳中和之際，東元早已佈局相關商機，推動智慧低碳工廠解決方案、發展模組化電動載具動力系統系列，並在亞洲，北美和歐洲積極爭取市場。

東元在碳中和解決方案中，向歐美客戶展出新開發的「永磁直驅系統」，除了符合 IE5 標準，主要應用於冷卻水塔產業，不需要機械傳動元件，可以提高系統效率並解決齒輪箱耗損、傳動軸斷裂及漏油等問題，大幅節省維護成本。

廢熱回收系統方面，東元可以協助客戶針對攝氏 80 度以上的中、低溫廢熱，評估回收發電可行性，充分利用工業製程中的多種廢熱來源轉換為綠電，此項解決方案已與北美國家的公部門進行合作中，回收發電可達到減排的目的，也幫助工業用戶邁向碳中和的目標。

另外，東元也展出 T Power +、T Power 2in1、T Power 3in1 三款電動車動力系統，該動力系統採彈性模組化設計，輸出功為 8-272kW，可配合不同市場需求進行生產電動乘用車、電動巴士、及電動特種車。