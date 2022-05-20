〈東元股東會〉董座：三大事業群訂單能見度佳 今年是不錯的一年

東元 (1504-TW) 今 (20) 日舉行股東會，展望後市，董事長邱純枝會後表示，三大事業群訂單能見度佳，今年還是不錯的一年，不過中國封控導致供應鏈交貨不穩，烏俄戰爭、通膨等經濟不確定因素將會是營運挑戰。

中國自今年 3 月底開始實施封控管理，邱純枝坦言，此政策確實對整體產業都有影響，也衝擊公司 4 月營收約人民幣 4000-5000 萬元，預期 5、6 月可以追趕上來，另外生產端也有受到影響，不過東元產能較分散，影響有限。

總經理范炘補充，機電系統、智慧能源、智慧生活三大事業群第一季營收、獲利均雙位數成長，但第二季在中國供應鏈不穩下，生產、交貨時程面臨挑戰，對於機電系統事業群營運有些沉壓，而智慧能源與智慧生活成長動能相對較好。

談到俄烏戰爭，邱純枝表示，東元透過義大利子公司，以及母公司直接與俄羅斯的交易金額各約 100-200 萬元，現在西方國家對俄羅斯都有制裁行動，東元也終止相關交易，預期對全年影響小於 1 億元。

邱純枝提到，歐洲地區自去年以來有強勁復甦，但在戰爭之後，對歐洲的影響慢慢浮現，包括短期能源成本大幅提升、通膨導致經濟不確定性等，從機電產業角度來看，歐洲整體市場將處於修正或是往下的情形。

反觀美國市場則不受戰爭影響，由於東元屬於 POWER 相關行業，隨著再生能源建造、碳中和相關等新設施建設持續增加，推升馬達、設備電氣化等需求仍然強勁，加上美國增加能源輸出至歐洲，對東元都是正面挹注。