〈明基材展望〉Q4偏光板挑戰仍大 蕪湖電池隔離膜新產能暫緩開出

顯示器產業近期迎逆風，上游廠商也難倖免，偏光板廠明基材 (8215-TW) 董事長暨執行長陳建志今 (21) 日坦言，偏光板本業市況很混淆，現階段產業前景不明，電池隔離膜事業同樣受景氣衝擊放緩，將暫緩中國蕪湖廠新產能開出時程，今年資本支出也因付款遞延，從 20 億元下降至約 14 億元上下。

陳建志說，偏光板仍是明基材營運主體，營運壓力仍大，目前來看第三季偏光板事業營收占比受需求低迷，單季比重將不到 8 成，其餘醫療事業、電池隔離膜事業則相對穩健。

以偏光板事業為例，陳建志指出，台系客戶因提早在今年 5-6 月做庫存管理，近期訂單開始回流、有急單發生，但中國廠商庫存仍高加上近期才開始實行庫存管理，目前還在下修訂單，因此整體偏光板前景相當混淆，加上大環境因素，並無法肯定最壞時間已過，短期認為要觀察黑五、雙 11 購物節等需求狀況。

陳建志保守補充，雖然現在產業持續降低庫存，有助庫存水位降低，但關鍵仍要觀察終端需求何時能夠回溫，尤其各方數據顯示明年主要經濟體恐步入衰退。

電池隔離模業務上，陳建志說，客戶狀況穩定，第二家日本客戶仍照進度，預期明年可望開始貢獻，不過原先預期今年下半年隨 IC 短缺減緩，訂單增溫的期待落空，加上需求受大環境影響不如預期，已暫緩原定今年底蕪湖廠產能提升至 1 億平方米的規劃，待市況回溫才會重新啟動生產。

陳建志補充，中長期蕪湖、雲林擴充產能的規劃方向並未改變，但因付款時程延後，預估今年資本支出將降低至 14 億元，較原先預估的 20 億元，下修近 3 成，不過仍較過往平均約 6-7 億元倍增。

至於今年公告處分蘇州廠部分土地、廠房給日月光投控 (3711-TW) 子公司蘇州矽品進度，陳建志強調，交易案會在今年完成，而根據明基材當時公告，預估處分利益將達人民幣 1.42 億元 (約新台幣 6.45 億元)。