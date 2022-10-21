〈致伸技術日〉今年營收、獲利刷新紀錄 明年營運不悲觀

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 董事長梁立省今 (21) 日提到，雖然無法控制大環境因素，明年景氣也看不清楚，不過公司今年刷新紀錄，營收、獲利、淨值報酬率都是新高，持續追求獲利成長幅度高於營收，對公司明年營運沒有太悲觀。

梁立省談到景氣時指出，明年景氣還看不出來，不過已經好 10 多年，遇上疫情也沒有改變太多，有一些調整不是壞事，此外，觀察景氣反轉的狀況，都是外界認為狀況好時出現轉換、最壞時就要好轉。

談到美元強勁走升，事業部總經理暨財務長蕭英怡認為 ，美元匯率是避險成本的一部分，目前來看任何時間都是美元高點，不過後續還是要看美國聯準會 (Fed) 的升息態度，如果明年第一季升息還無法停止升息，預期美元強勢至少會到明年上半年甚至延後。

致伸今日舉行技術展暨 ESG 成果發表會，梁立省致詞表示，致伸致力於視覺、聽覺、觸覺等三感合一產品，因應政治地緣變化，在海內外共有 16 個營運據點，其中，台灣竹北創新中心預計 2024 年底、2025 年初完成；重慶廠也建置全自動工廠，所有流程提升至智能化管理，大幅提升生產效率、減少人力，未來也將推動至其他智能化工廠。

致伸指出，從早上起床的智能音響、開車上班的相機、辦公室用的 PC 與印表機設備，甚至下班聽音樂、電競相關的休閒娛樂，致伸的技術都參與人的各項生活。