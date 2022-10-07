英國央行指責政府「迷你預算」引爆危機 幾乎讓眾多退休基金變為負值

英國政府聲稱，英國近期的市場動盪只不過是全球拋售的一部分，但英國央行反駁這一說法，表示其被迫動用 650 億英鎊救市，跟政府的「迷你預算」直接相關。

英國央行上周入市買債，拯救急跌的英鎊和英債。央行副總裁 Jon Cunliffe 表示，這次引發的動盪，讓多個退休基金一度瀕臨崩潰，迫使央行不得不採取緊急購買國債的方式來救市，以免英國國債陷入死亡螺旋 (Death Spiral)。

Cunliffe 在致議會財政委員會主席的信中更明確表示，問題出現在 9 月 23 日周五，即財政大臣 Kwasi Kwarteng 向議會發表其經濟方案之日，這一方案引發了英鎊和政府債券價格的大幅下跌。

Cunliffe 表示，英國央行最初在周五財政大臣的聲明後，多個採用所謂「負債驅動投資 (Liability Driven Investment, LDI)」策略的投資基金，在上周英國國債利率飆升的情況下，資產淨值一度瀕臨跌至負數，面臨被清盤的險境。

市場有逾 1 兆英鎊投資於此類 LDI 策略，LDI 主要持有人是英國的退休基金，隨著債券價格暴跌，這些基金將不得不籌集資金以應對追加抵押品要求。這意味著有更多英國國債將被迫拋售，產生骨牌效應，繼而讓實體經濟的融資條件過度和突然收緊，這使得英國央行不得不出手。

Cunliffe 指出，在央行干預的當天，長期英國國債價格的跌幅是疫情初期的兩倍，是之前任何一次事件的三倍以上，「英國國債市場運行承受著巨大壓力」。

英國央行估計，在通常每日 120 億英鎊的交易基礎上，基金還將在「短時間內」出售多達 500 億英鎊的長期國債。

英國央行 9 月 28 日進行了干預，承諾在截至 10 月 14 日的 13 天內，購買不超過 650 億英鎊的長期英國國債。到目前為止，英國央行購買的英國國債不到 40 億英鎊，並幫助市場恢復了信心。

Cunliffe 表示，官員們正在密切關注其行動對英國國債的影響。他表示，下令實施干預的英國央行金融政策委員會將在下周評估政策影響，並在 10 月 12 日公布會議紀要。