赫茲與石油巨子BP合作在美設立數千座電動車充電椿

赫茲租車 (Hertz)(HTZ-US) 正與石油巨頭 BP (BP-US) 合作，在美國建立一個全新的電動車充電站網絡。

赫茲租車去年宣佈在 2027 年前將向特斯拉 (TSLA-US)、Polestar (PSNYW-US) 和通用汽車 (GM-US) 採購多達 34 萬輛電動車；如今再與 BP 的一個部門合作，在其美國據點安裝數千個充電椿。

根據協議，這家石油公司的電動車充電部門 BP Pulse 將安裝充電椿並提供軟體和服務，以幫助赫茲管理其快速成長的電動車車隊。

兩家公司表示，雖然許多充電椿將專為赫茲自有車隊中的電動車充電，但有些充電椿將提供給出租車和網約車司機以及公眾使用。使用充電椿通常被認為是美國消費者廣泛採用電動車的潛在障礙。

新協議將以現有計畫為基礎，根據該計畫，BP Pulse 在赫茲最繁忙的 25 個機場據點安裝充電椿。到今年年底，兩家公司預計將在美國各地的赫茲據點設立約 3000 個充電樁，但它們沒有具體說明最終計畫建造多少個。

赫茲已在美國 38 個州約 500 個據點提供數千輛電動車出租。該公司計畫 2024 年底將電動車比重提高至其車隊的四分之一。

負責 BP Pulse 車隊業務的 Vic Shao 表示，新協議將包括幫助赫茲管理複雜任務的軟體，即維持其不斷成長的電動車車隊充電並準備好出租。

他指出，「在汽油或柴油市場，往往會遇到一種情況，即燃料的價格可能會在特定時期上下震盪 25%。」但在加州等特殊市場，「電價每天就可以上下 400%。」

他說，「因此，在運作大型車隊時，除非能夠確定『燃料』成本，在這個案例中是電力，否則很難擴大規模。你需要控制營運費用。」

Vic Shao 表示，BP Pulse 的車隊軟體可安排車輛在一天中成本較低的時間充電，來幫助赫茲降低電力成本，這有助於管理他所謂的「和諧共舞」，保持電動車隊充滿電並準備就緒迎接客戶。

除了為赫茲自有車隊提供服務的充電椿和軟體外，兩家公司還計畫利用赫茲在全國交通繁忙的據點建造可供公眾使用的充電椿。兩家公司預計，網約車司機，尤其是向赫茲租用電動車的司機，將成為這些充電椿的主要客戶。

赫茲表示，根據與 Uber 的協議，超過 25000 名 Uber 司機向赫茲租用了特斯拉車款。