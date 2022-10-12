從追求市場龍頭到保留現金 亞馬遜CEO賈西主政風格與貝佐斯迥異

在上市的前 25 年裡，亞馬遜 (AMZN-US) 一直在遵循一個獨特又讓華爾街苦惱的口號：成長比利潤更重要。

創始人貝佐斯 (Jeff Bezos) 在 1997 年的第一封投資人信中闡述了這一戰略：「我們將繼續根據長期市場領導地位的考慮，而不是短期的獲利考慮或華爾街的短期反應來做出投資決策。」

但隨著 2022 年過了四分之三，很明顯基調已經發生變化。2021 年 7 月接任 CEO 的賈西 (Andy Jassy) 一直執行削減成本的政策以保留現金，因為亞馬遜面臨銷售放緩和全球經濟低迷。該股今年下跌 33%，超過標準普爾 500 指數 25% 的跌幅，並可望創下 2008 年以來最糟的一年。

亞馬遜的員工基數從 2018 年的不到 65 萬人激增至去年的 160 萬人。最近幾個月，亞馬遜關閉了其遠距醫療服務，停止了一款古怪的兒童視訊通話投影儀，除了一座呼叫中心外，其他所有呼叫中心都取消了送貨機器人，關閉了表現不佳的實體連鎖店，並且正在關閉、取消或延後一些新的倉庫地點。

在招聘方面，亞馬遜正在凍結其零售業務中的企業職位。年度硬體活動通常會展示一系列可能在一兩年內或可能不會出現的小工具和機器人，但上月的發布會與之前相比，明顯縮水許多。

D.A. Davidson 分析師福特 (Tom Forte) 說：「如果把所有事情都放在一起來看，亞馬遜似乎比以往更關心獲利率。」他建議買進該股。

賈西在周一 (10 日) 的亞馬遜全球全體員工會議上談到了最近為控制成本所做的努力。他在會議上說：「能夠持續很久、著眼於長遠的好公司，總是會面臨推力和拉力。」

感受到壓力的不止亞馬遜一家。科技巨頭 Meta (META-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 也一直在削減成本，以反映具有挑戰性的宏觀環境和持續成長 10 年後的急劇放緩。科技業已經宣布裁員和凍結招聘，或者降低未來幾個月的招聘目標。

並不是說亞馬遜已經停止了所有新的支出。近幾個月來，該公司一直在瘋狂收購：以 39 億美元收購初級保健提供商 One Medical，以 17 億美元收購 Roomba 製造商 iRobot 和比利時倉庫機器人公司 Cloostermans，收購金額未披露。該公司還表示，明年將花費約 10 億美元用於增加一線工人的工資和擴大福利，並計劃雇用 15 萬名員工來幫助應對假期高峰。

賈西在會議上說：「我們正在投資大量的東西，而且會繼續下去。」他將 Alexa、Prime Video 和雜貨店作為亞馬遜繼續投資的一些領域的例子，「在這段時間裡，我們的訣竅就是平衡那些我們認為是公司未來的長期投資、賭注和客戶體驗，同時真正專注於快遞送貨。」

最近的勒緊褲腰帶趨勢引發了一個長期問題，因為它恰逢貝佐斯離職後公司高層領導層的首次變動。賈西的作法使一些分析師和前員工懷疑，是否正在發生永久性的戰略轉變，或者是反映經濟不確定性的臨時重置。