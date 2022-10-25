高雄車站特區「艾美國際城」兩千坪壯闊造鎮

國際級的建築美學 & 內涵！「艾美國際城」位高雄車站特區，由三地開發 (1438-TW) 特別禮聘 101 建築團隊大師李祖原出手規劃，同時邀請日系書店為社區公設選書，由內而外打造國際品味建築！

「艾美國際城」基地位三民區十全二路與自立一路口，坐落高雄車站特區，完整承接已發展成熟便利的火車站生活圈、高醫商圈、後驛商圈三大商圈，集結台鐵高雄車站、三塊厝站、捷運後驛站、客運等多重軌道速度優勢；輕鬆轉身悠遊三民公園、中都濕地公園生活流域！

國際級地段門牌，在產品設計上拉高尺度標準，在壯闊 2140 坪方正基地上，坐享三面臨路氣勢，橫空豎起 3 棟 31 層氣勢建築，為該區最高層地標；並規劃 31-66 坪、2-4 房型，規劃有宴會廳、健身房、瑜珈室、中庭花園、空中花園等 10 多項公設，是城市裡難得的「都市之森 ‧ 呼吸建築」。

台日跨界 國際聯手 蔦屋公設選書

「艾美國際城」以國際建築為定位，由台北 101 團隊建築師李祖原、豪宅燈光大師袁宗南聯手合作，為高雄車站區域增添一筆大師級傳世地標。

同時引進日系書店 TSUTAYA BOOKSTORE，臺灣蔦屋為公設選書，並根據建案與住戶特性來客製化挑選書籍，選書種類涵蓋經典文學、設計、商業、建築、生活等多方種類，範圍更是遍及英語、日語等各種外語書籍，預計將挹注藏書超過 1500 冊！

建材設備部分，同樣貫徹國際建築理念，選擇有日本職人精品的 Panasonic 廚具、衛浴等日系血統松下宅，給親愛的家人世界級品質。

圖: 蔦屋公設選書

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1512 期】

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