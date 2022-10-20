全球貨運旺季不旺 雖「長鞭效應」所致 卻可能是經濟衰退前兆

在黑色星期五到聖誕節之前，理應是貨運公司最繁忙的時間，今年卻顯得清淡。經濟學家指出，主因是先前庫存過剩的「長鞭效應」逆轉，造成當前的貨運衰退。在歷史上，貨運衰退也往往會比經濟衰退來得更為提前。

跨太平洋運費正在下降。自去年高峰以來，上海到洛杉磯 40 呎貨櫃運價已暴跌 73%。《華爾街日報》報導稱，海外訂單減少，導致貿易商擔心更深層次的衰退即將到來，而減少運力。

全球運價大幅回調 (圖表取自 Zero Hedge)

貿易諮詢公司 Hackett Associates 創辦人 Ben Hackett 表示，美國進口的增長已經失去動力，尤其是來自亞洲的貨物。

Hackett 也是美國零售聯合會 (NRF) 發布的《全球港口追蹤報告》的作者。他指出，最近承運人運力的削減反映出，庫存充足的零售商對商品的需求正在下降，即使消費者仍在繼續消費。

摩根士丹利托運人調查也顯示，100 家公司的訂單達到了調查 12 年史上的最低點，訂購量年減 40%，淨庫存水準也異常高。

NRF 的報告是顯示 8-9 月美國貨運量大幅放緩的眾多指標之一。數據分析供應鏈軟體公司 Descartes Datamyne 表示，進口加速放緩，意味著未來將出現更大幅度的下降。

Descartes Datamyne 在本月早些時候的報告中表示，9 月份美國貨櫃進口量 (以 20 呎標準貨櫃計算) 年減 11%，月減 12.4%，在普遍被認為是航運旺季高峰期的月份，出現了罕見的大幅下滑。他們表示，從 8 月到 9 月，美國主要零售商從中國進口的電子產品、家具和玩具下降了 18.3%。

進口放緩已經導致鐵路和卡車運輸量下降。FTR Transportation Intelligence 本周發布的報告顯示，Truckstop.com 的西海岸卡車司機可用負載的現貨市場價格，暴跌至 2020 年 5 月以來的最低。

聯邦快遞執行長 Raj Subramaniam 此前警告，全球貨運量下降和宏觀經濟逆風加劇，這可能表明全球經濟正處於衰退的邊緣。