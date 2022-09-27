海運市場分歧 美西線貨櫃運價降至兩年新低 油運旺季提前報到

今年貨櫃市場旺季不旺，中國至美西貨櫃運價已跌至逾兩年來最低，但原油海運市場旺季提前報到，凸顯海運市場走勢分歧。

彭博報導，海運顧問公司 Drewry 的數據顯示，上海至洛杉磯運費，上周跌至每 40 呎櫃 3,779 美元，為 2020 年 9 月以來首度跌破 4,000 美元大關，且價格只有三個月前一半。

上海航交所上周五（23 日）公布的數據也顯示，上海出口貨櫃運價指數跌 240.61 點至 2,072.04 點，大跌 10.4%，已連續第 15 周走低。

Drewry 貨櫃研究部資深經理 Simon Heaney 說：「可以這麼說，跨太平洋和貨櫃航運整體需求前景，正迅速趨於黯淡。」

中國 8 月出口增幅放緩至 7.1%，寫下 4 月來最小增幅，顯示全球需求持續減弱。中國出口預料將繼續趨緩，這是已開發和開發中國家面臨多股逆風的徵兆，包括通膨飆升、美元大漲、央行升息及烏克蘭戰爭。

相較下，原油海運市場旺季則提前到來。上海航交所上周五發布的數據顯示，中國進口原油運價指數為 1,816.13 點，較上期上漲 15.41 點。一般而言，海運可區分成貨櫃、乾散貨、原油運輸等類別。

證券日報報導，不願具名券商首席投顧說：「從需求方面看，由於疫情影響，原油消費有望逐步回升，加之庫存處於歷史低點，原油需求有望穩步增長。供給方面，新船訂單創歷史新低，老齡船面臨拆解，供給進入低增長階段。綜合考慮供需因素，油運景氣周期具有較強的確定性。」

中泰證券研究所政策專題組負責人、首席分析師楊暢則表示：「油運景氣度高，主要還是供給替代造成的，馬上要進入冬季，歐洲用氣需求往往具有一定的剛性，而原先收縮的供給端，可能難以放量，或許是出於尋求新供給進行替代的原因，推動了油運價格上行。」