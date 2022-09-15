國際貨櫃海運旺季不旺 美西線運價跌破3字頭

從中國廣州運往美國西部的貨櫃海運價格，每 FEU（40 呎櫃）已跌破 3,000 美元大關，凸顯國際貨櫃海運「旺季不旺」，貨櫃船供需格局逐漸轉為寬鬆。

證券日報報導，中外運集團內部人士說：「從廣州出發的運往美國西部航線的貨櫃價格，每 FEU 已跌破 3,000 美元，寧波的價格仍保持在 3,000 美元之上，這與 2021 年貨櫃價格被貨代叫到 2 萬美元高價相比，跌幅已高達 85%。」

此前貨櫃價格曾被炒得一天一個價，被稱為「瘋狂的箱子」。原本 9 月是貨櫃運輸產業傳統旺季，但從現貨市場運價、貨代業務等層面來看，今年旺季顯得有點冷清。

上海航交所 9 月 9 日公布的數據顯示，SCFI 指數上周大跌 285.5 點至 2,562.12 點，跌幅高達 10.03%，跌幅進一步擴大，回落至 2020 年 12 月下旬以來最低點。與年初相比，SCFI 指數接近腰斬，累計已下跌 43.9%。

對於貨櫃現貨運價暴跌原因，一位海運業界人士表示，「一方面，需求端出口增速放緩，全球貨櫃運輸量減少；另一方面，全球多數港口擁堵情況緩解，貨櫃船供需格局逐漸轉為寬鬆，明年新船訂單將迎來交付高峰，貨櫃運輸產業供給充足，此前供需錯配的情況將得到根本解決，將令運價繼續承壓。」

華泰證券表示，第 3 季為貨櫃運輸產業傳統旺季，業者通常集中在 9 月出口，以趕上感恩節、耶誕節貨物上架和銷售。然而，今年 9 月以來，國際貨櫃運價加速下滑。

其中，9 月第二周，美西航線 / 歐洲航線運價均下滑，凸顯市場貨量不足。艙位供應方面，9 月歐美航線艙位預估均將供大於求。歐線停航運力已升至 24%，以因應貨量不足影響。

華泰證券分析師沈曉峰說：「能源價格高漲、通膨上升、歐美實物消費減速、庫存被動積累等指標均預示，今年第 4 季貨櫃需求仍存在進一步下滑風險。」