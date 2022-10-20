緯創攻服務型機器人商機 明年上半年導入全台6家飯店

電子大廠緯創 (3231-TW) 近年積極布局自主移動機器人 AMR 商機，今 (20) 日宣布攜手合作夥伴，規畫明年上半年將旗下三款服務型機器人導入全台 6 家飯店測試應用，將服務型機器人布局從既有醫療、複合大樓延伸到旅宿業。

緯創總經理沈慶堯表示，服務型機器人已經發展超過 10 年，隨著近年 AI、資通訊、5G、物聯網技術發展成熟，現在是服務型機器人發展最好的時間點，產業需求即將起飛，並預期後續還有很多需求將被創造出來。

沈慶堯說，各行各業都在談數位轉型，對機器人的需求與日俱增，緯創內部也鼓勵機器人不能只做點狀式搬運應用等，而需要從整體工作流程、端到端應用發想，並由資通訊業者合作共同創造需求、方案，雖然產業還有一段路要走，但他說，AMR 就如同小型的電動車，將是未來重要發展趨勢。

緯創這次發表的服務型機器人是運用微軟 (MSFT-US)Azure 雲端服務進行 AI、機器學習模型訓練，並採用輝達 (NVDA-US) 運算平台，同時與禾煜科技等系統整合商合作，規劃將環境消毒、迎賓多媒體、客房配送等三款機器人，在明年 4 月陸續導入六福萬怡酒店、淡水福容飯店、台北美崙大飯店、新竹安捷國際酒店、日月潭力麗溫德姆酒店及高餐大群賢會館等 6 間飯店，初期試行 1 年。

據了解，緯創服務型機器人其實已應用在醫療、複合式大樓中，包含汐止遠雄商場、國泰地產管理大樓、台大生醫、高雄長庚等場域都看得到緯創 Wifundity 自主移動機器人應用，而緯創主打平台管理應用，將可兼容市面上各式自主移動機器人，至於硬體未來也規劃朝租賃、賣斷、訂閱等三種商業模式發展。

另一方面，不只緯創，亞光 (3019-TW) 同樣在資策會指導下攜手博鈞科技，規劃在明年 3 月將旗下服務型機器人導入台北玩行旅、福爾摩沙酒店聯盟草悟道酒店、台中港酒店、台中神木谷假期大飯店、台南維悅酒店等 5 家飯店。