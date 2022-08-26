〈2022自動化展〉緯創攻AMR商機 聯手工研院發布首份產業技術標準

電子大廠緯創 (3231-TW) 近年也搶布局 AMR 商機，今 (26) 日攜手工研院、自主移動機器人聯盟 (AMRA) 在台灣機器人與智慧自動化展舉行研討會中，共同發布首份 AMR 產業技術安全標準「AMRA-220 移動機器人安全要求、驗證與確效」。

AMRA-220 工作小組由緯創處長段龍輝擔任主席，並由友達 (2409-TW)、艾訊 (3088-TW)、友上、中光電 (5371-TW) 旗下中強光電智能物流、台達電 (2308-TW)、友通 (2397TW)、工研院、台灣鐘化、碩陽電機、台灣倍加福、泰科動力等共同研擬。

緯創總經理沈慶堯表示，無人載具結合 AI、新世代通訊技術，在後疫情時代已是成為各廠商發展重點之一，緯創善用科技與創意落實 ESG 理念，希望透過異業合作，創造無人載具新應用，協助企業實現永續經營目標。

緯創今年也在自動化展與合作夥伴碩陽電機，展出由旗下 AMR 團隊自主開發的 Wifundity 自主移動機器人，提供軟硬體整合與全智能解決方案，上層為功能性的應用平台、下層則是通用自主移動平台。

緯創表示，依據工研院積極擘畫 2030 技術策略與藍圖，緯創也將持續在永續環境應用領域中，因應當前產業與未來市場趨勢，結合機械、電子、資通訊、AI 人工智慧等跨領域的研發優勢，開發機器人技術，協助產業邁向智慧製造，提升國際競爭力。