〈2022自動化展〉鴻海旗下法博智能AMR產品9月量產 明年業績顯著成長

鴻海 (2317-TW) 與凌華 (6166-TW) 攜手拓展自主移動機器人 (AMR) 應用，合資的法博智能 (FARobot) 總經理陳家榜今 (24) 日指出，目前已經接洽不少訂單，預計 9 月開始量產，初期將先導入鴻海集團及面板大廠，其他產業應用也陸續發酵，明年業績將能顯著成長。

陳家榜表示，法博智能的「Swarm Autonomy 群機智主解決方案」，藉由 DDS(Data Distribution Service 分散通訊技術 (CT) 完成「機隊資訊共享」，可有效提升系統整合與設備協作效益，為全球首創以跨品牌系統整合為核心的「企業級機器人管理平台」。

在 AMR 方面，陳家榜透露，由鴻海 E 事業群協助製造生產以及供應鏈管理、凌華則提供 AMR 控制器以及標準即時資料傳輸架構 (DDS) 分散通訊技術，法博智能則專注品牌行銷。

除了 AMR 硬體外，法博智能的 DDS 通訊軟體技術，也能導入同業或是客戶現有的 AMR、無人搬運車 (AGV)、產線設備等，可以達到機隊資訊共享、提升系統整合與設備協作效益，打造機器人管理平台，陳家榜表示，軟體業務會以訂閱式為主，目標年底前看到業績貢獻。

法博智能此次首次參展台北國際自動化工業大展，也展示 Swarm Mobile Robot 機器人系列，包括載重 250 公斤的與 1000 公斤的機型，搭配 Swarm Core 佈署，可避免傳統 AMR 孤島式運作，打造強韌工作流程。