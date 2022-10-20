〈光寶科法說〉資料中心出貨加速 Q3每股賺1.86元創單季新高

光寶科 (2301-TW) 今 (20) 日召開法說會，受惠毛利較高的雲端物聯網產品出貨強勁帶動，第三季繳出亮眼成績，稅後純益 42.4 億元，季增 7%、年增 38%，每股純益 1.86 元，創單季新高，前三季稅後純益 103.04 億元，年減 9%，每股純益 4.51 元。
光寶科第三季營收 461.7 億元，季增 7%、年增 10%，毛利率 19.5%，季減約 1 個百分點、年增 0.2 個百分點，營益率 9.5%，季增 0.7 個百分點、年增 1.1 個百分點，稅後純益 42.4 億元，季增 7%，年增 38%，每股純益 1.86 元。
光寶科總經理邱森彬表示，受惠雲端運算電源、汽車電子及高階光電需求帶動，第三季營收創三年同期新高，獲利隨著產品組合優化、高毛利雲端產品市占快速成長，毛利、營業利益皆創新高。
光寶科第三季雲端、物聯網業務營收比重 34%，營業淨利 15.09 億元，年增 54%，其中高端產品毛利率更超過 25%。
光寶科前三季營收 1303.6 億元，年增 8%，毛利率 19.1%，年增 0.1 個百分點，營益率 9%，年增 1.2 個百分點，稅後純益 103.04 億元，年減 9%，每股純益 4.51 元。