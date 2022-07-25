鑫創電子訂單能見度佳下半年營運升溫 跨AMR應用

車載電腦廠鑫創電子 (6680-TW) 歐美亞三大市場訂單暢旺，加上料況好轉，下半年營運動能升溫，公司近期也跨入無人搬運車應用 (AMR)，將開始小量出貨，從工業自動化領域切入，營運增添新動能。

鑫創電子表示，目前美國警車專案訂單動能持續，也有新品在送樣認證，亞洲則有日本的工程車訂單，歐洲的西班牙專案也自第二季末開始出貨，三大市場訂單能見度均佳。

另一方面，鑫創電子也受惠供應鏈狀況好轉、缺料改善，雖然仍有部分關鍵料件較吃緊，但出貨動能顯著回溫，在手訂單暢旺下，下半年營運可望進一步向上。

鑫創電子第二季營收 1.17 億元，季增 34.5%、年增 37.1%，法人預估，在營收規模提升以及匯率挹注下，公司單季獲利成長將更為顯著，鑫創電子上半年營收 2.05 億元，年增 30.1%。

此外，鑫創電子也把車載電腦技術應用到 AMR 上，公司表示，AMR 可與機器手臂結合，並透過串接 WMS (倉庫管理系統)、MES (製造執行系統)，透過分工合作，優化工廠生產效率。

鑫創電子 AMR 近期將小量生產，導入面板業工廠，未來也將協助系統整合業者打造載物型或是服務型 AMR，應用領域包含輸送傳遞、分類拿取甚至是環境消毒、危險物品移除等多樣應用。