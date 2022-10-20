藥華藥竹北廠2026年量產 產值上看400億元

藥華藥 (6446-TW) 竹北廠今 (20) 日舉行動土典禮，斥資 51 億元興建，預計 2025 年完工、2026 年量產銷售，主要生產旗下真性紅血球增多症 (PV) 新藥 P1101，未來產值上看 400 億元。

藥華藥竹北廠位於新竹生醫園區，將包含地下 2 層及地上 8 層建物，佔地逾 5 萬平方公尺，今年第四季動工後，預計 2025 年第一季完工後，將進行試量產、製程確效、完成美國 FDA 查廠等程序，2026 年量產銷售。

藥華藥開發的新藥 P1101、Ropeginterferon alfa-2b(簡稱 Ropeg)、商品名 Besremi，用來治療成人真性紅血球增多症 (PV) ，已取得 7 個國家上市許可，包括歐盟、台灣、瑞士、以色列、韓國、美國及澳門。

董事長詹青柳表示，該新藥預計明年陸續取得日本、中國藥證，韓國明年也將納入健保藥價，屆時會開始啟動拉貨，因應未來海外需求，因此興建竹北廠來負責生產 Ropeg。

執行長林國鐘表示，竹北廠 2026 年量產後，加上台中廠產能，預計只要 1-2 年時間兩廠即可達到滿載，總產值上看 400 億元。總經理黃正谷補充，由於竹北廠鄰近臺大醫院，未來雙方也將會合作發展細胞療法。

藥華藥甫完成現金增資逾 68 億元，其中，51 億元用於興建竹北廠、17 億元興建台中后里廠，其餘則充實營運資金。