盤中速報 - 欣興(3037)股價急跌至113.5元，跌幅達7.35%

Tag台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅欣興(3037-TW)20日12:07股價下跌9元，報113.5元，跌幅7.35%，成交43,194張。欣興(3037-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為PCB製造。近5日股價上漲8.41%，台灣加權指數下跌0.8%，股價漲幅表現優於大盤。近5日籌碼 三大法人合計買賣超：+8,226 張 外資買賣超：+364 張 投信買賣超：+7,100 張 自營商買賣超：+762 張 融資增減：-998 張 融券增減：+1,085 張最新相關新聞 投信近5日買超個股 投信近3日買超個股 美超級財報週，景氣衰退個股卻飆漲？眼前的黑不是黑，已知的利空非利空 投信近5日買超個股 投信近3日買超個股 facebook commentFONT SIZEICON PRINT鉅亨AI投組根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。投資本金$10,000收益AI優化後報酬率+20.27%$12,027原投組報酬率+10.89%$11,089投組標的成分40%八貫134220%詮欣620520%九暘804010%晶彩科353510%匯豐金磚動力基金相關貼文