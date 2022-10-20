盤中速報 - 欣興(3037)股價急跌至113.5元，跌幅達7.35%

欣興(3037-TW)20日12:07股價下跌9元，報113.5元，跌幅7.35%，成交43,194張。

欣興(3037-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為PCB製造。

近5日股價上漲8.41%，台灣加權指數下跌0.8%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+8,226 張
  • 外資買賣超：+364 張
  • 投信買賣超：+7,100 張
  • 自營商買賣超：+762 張
  • 融資增減：-998 張
  • 融券增減：+1,085 張

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