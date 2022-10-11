〈星展經濟展望〉台灣今、明年GDP難保3 邊境解封可貢獻1.3個百分點

星展銀行今 (11) 日舉辦 2022 年第四季經濟展望線上記者會，第三度下修台灣經濟今、明年經濟成長率預測 (GDP)，雙雙不保 3%；但資深經濟學家馬鐵英表示，看好邊境解封，以每周開放上限 15 萬人估算，預期可恢復到 2019 年訪客人數六到七成，可貢獻台灣 GDP 約 1.3 個百分點。

星展下修今年全年 GDP 估值從原本的 3.4%，調降到 2.9%，明年也從 2.8% 下修到 2.3%，雙雙不保 3，馬鐵英說明，通貨膨脹與利率上升，台灣外銷訂單 7 月萎縮、8 月反彈、9 月又重回萎縮，進出口同步下滑，外銷訂單與出口已面臨衰退風險，進而影響製造業表現，因此認為，全球經濟放緩，將對台灣景氣也帶來逆風與挑戰。

馬鐵英進一步指出，邊境解封有助台灣 GDP 表現，疫情前的 2019 年，台灣訪客人數全年約 1200 萬人次、帶來收入約 140 億美元，比重占台灣 GDP 2%，以此估算，10 月 13 日重啟邊境後，假設都達上限每周 15 萬人，相當於恢復 2019 年六到七成水準，預期可帶來相關收入 90 億美元，可貢獻 GDP 達 1.3 個百分點貢獻。

至於 CPI 預測保持不變，分別為 3.0% 與 1.8%，馬鐵英認為，通膨指數在明年第二季後，可能出現較明顯的回落。

至於升息與美元議題，馬鐵英認為，美國聯準會 11 月會再升息 3 碼、12 月升息 2 碼，美元指數有望在今年底封頂，明年第一季高檔盤整，預計要到第二季才可望見到美元有較明顯回落。