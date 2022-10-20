〈財報〉IBM Q3營收獲利均高於預期 上修全年成長預估 盤後漲逾3%

IBM (IBM-US) 周三 (19 日) 發布第三季獲利和營收高於預期，並上調全年成長預測，激勵盤後交易大漲。

近時確認，IBM 周三下跌 0.35%，收每股 122.51 美元，盤後上漲 3.26%，報每股 126.50 美元。

第二季財報關鍵數據

EPS：不含特定項目 1.81 美元 vs 1.77 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年增 6.5% 至 141.1 億美元 vs. 135.1 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

IBM 執行長 Arvind Krishna 說：「憑藉我們今年迄今的表現，我們現在預期全年營收成長將高於我們偏中個位數的模型。」IBM 於 7 月便已預期營收成長率會落在該模型的高點。

該公司表示，外匯匯率導致全年營收較本應有的表現減少 7%。IBM 自 7 月開始重申其約莫 100 億美元的自由現金流指引。

Krishna 在財報電話會議上表示：「我當然希望看到美元走強結束。」

Krishna 提道，由於歐洲面臨能源危機和通膨，令人更謹慎評論，但這些擔憂迄今尚未反映在數據上。

IBM 第三季持續營運虧損為 32.1 億美元，去年同期則為收入 10.4 億美元。IBM 去年 11 月完成拆分其基礎架構委外服務部門並以 Kyndryl 為名獨立上市，向 Kyndryl 的銷售增加 IBM 的營收。

IBM 第三季支付一筆一次性非現金養老金結算費用，該費用與將一些養老金義務和資產轉讓給第三方保險公司有關。IBM 公布，調整後的稅前利潤率為 13.9%，低於 StreetAccount 調查的分析師預期 15.1%。

各部門財報細況

軟體：營收年增近 7.5% 至 58.1 億美元，高於 StreetAccount 調查的共識預期 55.4 億美元。

財務長 Jim Kavanaugh 在電話會議上表示，約莫 8% 軟體營收來自與 Kyndryl 的商業關係，而來自交易處理軟體的營收增長 23%。

諮商部門：營收年增 5.5% 至 47 億美元，高於 StreetAccount 調查的共識預期 45.1 億美元。

諮詢部門的稅前獲利率從 10.5% 收窄至 9.8%。 IBM 表示，勞動力成本持續上漲已計入該部門的獲利。「但從第三季開始，已經看到進展的跡象。」Kavanaugh 指出利用率有提升的跡象。

基礎設施單位 (含大型電腦)：營收年增 14.8% 至 33.5 億美元，遠高於 StreetAccount 調查的共識預期 30.6 億美元。

IBM z Systems 系列大型電腦營收大增 88%，z16 大型電腦自第二季開始銷售。Krishna 說：「大型硬體開端強勁。」

IBM 第三季宣布收購諮詢公司 Dialexa 以及數據可觀測性軟體初創公司 Databand.ai，以及 Power10 晶片的新伺服器。

即使盤後大漲，IBM 今年迄今仍跌 8% 左右，但已優於大盤，S&P 500 指數同期跌幅近 23%。