美國FDA批准Novavax新冠疫苗作為成人追加劑

美國食品藥物管理局（FDA）周三（19 日）批准 Novavax 的新冠疫苗做為成人的追加劑，消息傳出後 Novavax 盤中股價一度上漲 3%，但隨後翻黑下跌。

截稿前，Novavax(NVAX-US) 下跌 0.38%，每股暫報 18.57 美元。

FDA 周三的決定是繼早些時候批准 Novavax 疫苗作為 12 歲及以上兒童兩劑接種方案後的又一決定。

政府當局希望 Novavax 這類蛋白質疫苗能讓一些對於輝瑞與莫德納等 RNA 疫苗技術有疑慮的民眾安心施打，相較於 RNA 疫苗技術來說，蛋白質疫苗技術較為成熟，一些民眾因對新技術有疑慮而遲遲不敢施打。

FDA 此次授權不僅能讓那些無法施打針對 Omicron 追加劑的人接種疫苗，也讓不接受其他追加劑的人有另一選擇。美國疾病管制預防中心（CDC）現在也推薦使用該疫苗作為追加劑。

儘管 Novavax 一直努力提升自家疫苗銷售，卻在 8 月時將全年營收預期減半，並且表示今年該疫苗在美國的銷售不會進一步增加。

根據 CDC 數據，自 Novavax7 月首次獲得監管機構批准以來，到目前為止在美國各地疫苗施打量僅有約 3.5 萬劑。不過數據也顯示，美國有資格打追加劑的人口中，有超過一半人數尚未接種。

Novavax 執行長 Stanley Erck 在聲明中表示，提供另一種疫苗選擇可能，有助於提高成人尚未施打新冠疫苗追加劑的接種率。