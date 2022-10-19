〈美股早盤〉美國公債殖利率飆高 主要指數走低

由於利率上升美國公債殖利率飆至 14 年來新高，市場持續擔心聯準會（Fed）鷹派立場，恐將增加經濟衰退的可能性，美股主要指數周三（19 日）走低，悲觀情緒也削弱串流媒體龍頭 Netflix 上季財報佳績帶來的漲勢。

截稿前，道瓊工業指數上漲下跌逾 80 點或 0.28%，那斯達克綜合指數跌近 90 點或 0.82%，標普 500 指數跌近 0.7%，費城半導體指數跌近 0.7%。

在加拿大公布高於預期的通膨數據後，美國公債殖利率延續漲勢攀至多年來新高，現報 4.109%。

加拿大 9 月消費者物價指數（CPI）年升 6.9%，高於預期的 6.8%，前值為 7%，核心 CPI 年增率從前值 5.8% 升至 6%；按月來看，9 月 CPI 成長 0.1%，高於預期的 - 0.1%，前值為 - 0.3%，核心 CPI 成長從前值 0% 成長至 0.4%。

另一方面，英國在食品價格飛漲的影響下，9 月通膨數據重返 40 年新高，加大英國央行大幅升息的壓力。

英國 9 月消費者物價指數（CPI）年升 10.1%，高於市場預期的 10% 與前值 9.9%，重返 7 月創下的 40 年新高 10.1%；剔除波動較大的食品與燃料價格後，9 月核心 CPI 年增 6.5%，高於預期的 6.3% 與前值 6.4%。

按月來看，9 月 CPI 成長 0.5%，高於預期的 0.4%，與前值水準持平；9 月核心 CPI 成長 0.6%，高於預期的 0.5%，但較前值 0.8% 有所回落。

在加拿大與英國今日公布數據紛紛高於預期的情況下，加深投資人對高通膨和經濟衰退的擔憂，影響盤前美股指數期貨走跌，標普 500 指數與那斯達克 100 指數期貨皆下跌 0.7%。

與此同時，美國房市受到利率上升影響狀況低迷，美國 9 月營建許可月增率初值報 1.4%，遠不及預期的 3.8%，而美國 9 月新屋開工年化月率報 - 8.1%，也低於預期的 - 4.1%。

能源方面，儘管美國總統拜登宣布再度釋出 1,500 萬桶戰略石油儲備（SPR），國際油價仍然走穩，其中布蘭特原油期貨維持在每桶 90 美元上方。

截至台北時間周三（19 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

寶僑 (PG-US) 早盤上漲 3.02%，至每股 132.25 美元

美國消費品巨擘寶僑（Procter & Gamble）上季業績超過市場預期，主因是價格調漲抵銷需求下滑的影響。財報顯示，寶僑第三季營收報 206.1 億美元，高於市場預期的 202.8 億美元，每股獲利報 1.57 美元，也優於預期的 1.54 美元。

寶僑第三季營收寫佳績的部分原因是受到內生性成長（organic sales）7% 的推動，不過在美元走強的影響下，該公司下調全年營收預期。

Netflix(NFLX-US) 早盤上漲 12.41%，至每股 270.76 美元

Netflix 上季營收和獲利雙雙優於市場預期，同時宣布全球訂戶淨增 241 萬，比三個月前的預估多出逾一倍，在亮眼財報加持下盤前股價上漲逾 12%。財報顯示，Netflix 第三季營收年增 5.6% 至 79.3 億美元，優於分析師預期的 78.37 億美元，每股獲利鮑 3.1 美元，也高於分析師預期的 2.13 美元，全球新增訂閱數報 241 萬，遠超市場預期的 109 萬。

聯合航空 (UAL-US) 早盤上漲 6.75%，至每股 39.77 美元

美國聯合航空第三季財報優於市場所料，並預期今年年底將再次獲利，該公司表示儘管機票價格很高，但消費者對旅行的興趣並沒有放緩的跡象。數據顯示，聯合航空第三季營收成長 13% 至 128.8 億美元，優於市場預估的 127.5 億美元，經調整後每股獲利報 2.81 美元，高於市場預期的 2.28 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月營建許可月增率初值報 1.4%，預期 3.8%，前值 - 8.5%

美國 9 月營建許可年化總數初值報 156.4 萬戶，預期 153 萬戶，前值 154.2 萬戶

美國 9 月新屋開工年化月率報 - 8.1%，預期 - 4.1，前值 13.7%

美國 9 月新屋開工年化總數報 143.9 萬戶，預期 147.5 萬戶，前值 156.6 萬戶

華爾街分析：

樂觀的公司財報、較低的估值與英國政策逆轉，大大提振投資人的風險胃納。紐約野村證券國際公司（Nomura Securities International Inc.）跨資產宏觀策略師 Charlie McElligott 表示，投資人正在競相進行選擇權交易，以免錯過股市下一次大漲。

McElligott 表示，選擇權市場的焦點市追逐漲勢，客戶需求完全集中替股市大幅上漲做準備，而且投資人也做好損失的避險。

花旗策略師 Alex Saunders 表示，美股目前反映的經濟衰退可能性是其他任何資產類別中最高的，而且可能面臨更多損失。Saunders 認為，美股反映出的衰退風險最大（但還不夠），美企獲利預期需要進一步調整，而美國債市定價的風險最小，但鑑於 Fed 的鷹派立場，債券要對衰退風險做出反應還需要一段時間。