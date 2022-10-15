美國10月消費者通膨預期大幅攀升 Fed壓力山大

美國密西根大學周五（15 日）公布的初步數據顯示，10 月消費者信心再度攀升至 59.8 優於市場預期，但消費者對長、短期通膨預期俱增，其中短期通膨預期為 7 個月來首次上升，對一直在穩定通膨預期的聯準會（Fed）來說這是項令人擔憂的進展。

美國 10 月密大消費者信心指數進一步上升至 59.8，優於市場預期。(圖片：ZeroHedge)

根據密大公布數據，10 月消費者信心指數初值從 9 月的 58.6 升至 59.8，創 6 個月來新高，市場預期為 59。

市場備受關注的通膨預期方面，美國消費者對未來 1 年通膨預期大幅攀升，從 9 月的 4.7% 飆升至 5.1%，為今年 3 月以來首次上升。另外對未來 5 年通膨預期也有所攀升，從 9 月的 2.7% 小幅增至 2.9%。

密大 10 月調查顯示，消費者的長、短期通膨紛紛攀升，給 Fed 帶來升息壓力。(圖片：ZeroHedge)

其他細項指數方面，10 月現況指數初值報 65.3，預期 59.9，前值 59.7，創 6 個月來新高，而預期指數初值從 9 月的 58 回落至 56.2，低於市場預期的 58.5，為 7 月以來首降。

此次密大消費者通膨預期攀升，再加上日前出爐的 9 月消費者物價指數（CPI）報告，給試圖穩定通膨預期的 Fed 帶來不小壓力。

先前夏季由於汽油成本下滑，美國消費者情緒改善且通膨預期也跟著下滑，但當前油價再度回升，通膨預期也隨之成長。

不過消費者對汽車與電氣等耐久財的購買條件評估有所改善，為 1 年多以來最樂觀，主要受惠供應限制緩解。

另外密大對個人財務看法也隨收入不同而有區別，高收入個人的情緒更為消極，主要由於金融市場波動，而低受入消費者的情緒是 6 個月來最樂觀，主要是受到薪資上漲推動。

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 在聲明中表示，價格、經濟與全球金融市場未來持續不確定性表明，消費者未來面臨的道路崎嶇不平。

彭博經濟學家 Anna Wong 表示，隨汽油價格上漲，長期通膨預期在可見的未來將會惡化，這讓 Fed 恐怕很難在 12 月放緩升息步伐。

消費者信心影響著未來幾個月的經濟成長，悲觀的消費者情緒會抑制支出水準，從而影響經濟復甦，反之樂觀的消費者情緒則有助未來經濟。