〈財委會質詢〉央行何時停止升息 楊金龍：通膨降溫才會思考

美國聯準會今年以來已升息 12 碼，但我央行卻只升息 2 碼，立委關切央行未來貨幣政策走向，總裁楊金龍對此表示，未來是否繼續升息關鍵在通膨，如果明 (2023) 年 CPI 可降到 2% 以下，甚至低於預估值，就會思考是否要調整現有的緊縮方向。

楊金龍今 (29) 日赴立法院財委會進行業務報告並列席備詢，相較美國聯準會強勢升息，但我央行升息幅度相對和緩，立委關注央行接下來的政策走向。

國民黨立委賴士葆質詢時說，美國今年以來已經升息 12 碼，11 月可能再升 3 碼，但台灣今年以來只升 2 碼，資金當然會流回美國，質疑央行溫和升息方式是否有選舉考量。

楊金龍回應，央行升息是為了抑制通膨，而非顧慮股市，央行升息絕無選舉考量；他並指出，央行除了升息半碼也同時提高存款準備率 1 碼，認為利差對於資本移動的影響不大。

民進黨立委林楚茵質詢時則問，在美國持續升息情況下，台灣是否跟進繼續升息，楊金龍則說，是否調整方向關鍵還是在於通膨，只要明年 CPI 可以降到 2% 以下，甚至低於央行預估值 1.88%，就會思考是否調整政策方向。

但楊金龍也說，CPI 預測仍有許多不確定性，距離 12 月理監事會議還有一段時間，央行會在這 3 個月密切觀察物價與經濟走勢，再進一步思考是否調整貨幣政策方向。

楊金龍日前在理監事會議後記者會上表示，目前為止貨幣政策基調仍維持緊縮不變，但到今年底前還有 3 個月的觀察時間，屆時要看實際狀況再進一步評估要「繼續緊縮」、「放緩緊縮」或是「停止緊縮」。