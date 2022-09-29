〈財委會質詢〉楊金龍：房市有下修跡象 會再評估是否續推信用管制

央行是否再對房採取信用管制引發市場關注，央行總裁楊金龍今 (29) 日答詢時說，升息對房地產有抑制作用，目前觀察買賣雙方都變得保守「似有下修跡象」，至於是否推出第 5 波信用管制，會再評估。

楊金龍今天赴立法院財委會進行業務報告並列席備詢，針對央行是否再祭第 5 波信用管制，作上述回應。

國民黨立委曾銘宗質詢時問，央行是否還會有第 5 波選擇性信用管制措施？民進黨立委高嘉瑜質詢時也質疑，央行過去四次的選擇性信用管制效果有限，何時會有第 5 波？

對此，楊金龍答詢時說，央行今年以來的貨幣政策主要是抑制通膨為主，但升息加上調升存款準備率，也有助於抑制房價走揚，目前看來買賣雙方都有變得保守趨勢。

楊金龍認為，目前看來房市有下修跡象，「如果可以軟著陸是最好的」，至於是否會有第 5 波選擇性信用管制，他則強調，央行會緊盯市況動態，12 月理監事會議會在評估。

至於內政部長徐國勇指出「房地產是台灣的護國群山，是真正的產業火車頭」，立委也問楊金龍對於此番言論的看法。楊金龍對此則說，不清楚徐國勇真正的談話內容，但認為其言論應該有其根據。

但楊金龍也說，房地產過去確實是產業火車頭，但隨著產業多樣化，市場已經不可同日而語，他並舉例，像是半導體在市場就有其地位，也被稱為護國神山。