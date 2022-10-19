新加坡主權基金：全球經濟可能衰退 投資聚焦澳洲、中國

管理近 7000 億美元資產的新加坡主權財富基金 GIC(新加坡政府投資公司) 表示，正在將全球經濟衰退的可能性納入考量，不過，該公司看好澳洲成為通膨挑戰下的避風港，並繼續將中國視為投資重點。

GIC 執行長 Lim Chow Kiat 接受路透採訪時稱，隨著通膨上升帶來巨大風險，各國央行必須控制住通膨，確保全球經濟穩定，否則可能使整個經濟和金融市場陷入長期困境。

俄烏戰爭、生活成本危機和中國經濟急劇放緩帶來的種種挑戰，導致全球經濟衰退擔憂不斷升溫。國際貨幣基金 (IMF) 先前預測明年全球經濟成長率為 2.7%，但也警告，占全球經濟約三分之一的國家恐在今年或明年陷入萎縮。

Lim 說：「我們預估 (經濟) 會進一步放緩... 我們不知道這種情況會持續多久。作為投資者，我們一定會對投資組合進行壓力測試，交易時也會考量到經濟衰退的情況。」儘管如此，Lim 仍堅信全球央行終將控制通膨。

研究公司 Global SWF 數據顯示，GIC 管理約 6,900 億美元資產，是全球第五大主權財富基金。

因看好澳洲經濟比一般經濟體更具彈性，可良好應對通膨挑戰，GIC 將澳洲視為具有投資吸引力的目的地，尤其是綠色能源轉型和房地產領域。

Lim 說，雖然目前澳洲資產占 GIC 投資組合比重很小，且主要集中在房地產，但同時也看好澳洲在全球能源轉型浪潮中發揮重要作用。

隨著中國繼續推動成長和改革開放，GIC 仍將中國視為投資重點，電商巨頭阿里巴巴和美團均為其投資標的。