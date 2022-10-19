〈財報〉Netflix訂閱會員止跌回升、估本季加速成長 盤後大漲15%

串流巨頭 Netflix 終於扭轉訂閱人數連兩季下滑表現，第 3 季全球新增 241 萬用戶，並預測第 4 季可望再增加 450 萬用戶，顯示訂閱會員流失的最糟情況已過去，加上獲利、營收雙雙優於市場預期，激勵周二 (18 日) 盤後股價一飛沖天。

Q4 財測 vs 分析師預測

EPS：0.36 美元 vs 1.20 美元

營收：77.8 億美元 vs 79.8 億美元

全球新增訂閱數：450 萬 vs 420 萬

Netflix 在股東信中說：「歷經充滿挑戰的上半年後，我們相信，我們已經回到加速成長的道路上。」

Netflix 雖然不像幾年前那樣高速成長，但擺脫第 1 季和第 2 季用戶流失的窘境，讓 Netflix、甚至整個串流業界投資人的信心為之一振。

Netflix 執行長 Reed Hastings 宣布，明年起財測中不再提供訂閱會員展望。(圖: AFP)

然而 Netflix 高層在股東信中表示，明年 1 月起將不再提供訂閱用戶預測，因為目前投資人過去注意每季新增訂閱用戶數上，未來希望能讓大家更重視營業利益、營收等數據。Netflix 仍會繼續提供營收、營業利益等傳統指標的財測。

Netflix 說：「我們愈來愈關注營收和獲利數字。這一點在即將進入 2023 年的此時格外重要，因為我們正在開闢新營收管道，將推出廣告版訂閱方案並對非同住共享帳號收費，因此，訂閱會員人數只是我們營收成長的一部分。」

Netflix(NFLX-US) 周二盤後應聲大漲約 15%，扭轉收盤頹勢，截稿前仍有 13.97% 漲幅。Netflix 稍早收低 1.73% 至每股 240.86 美元，今年來至周二收盤共下跌 60%，遠甚標普 500 同期 22.8% 的跌幅。

Q3(9 月 30 日止) 財報關鍵數字 vs 分析師預測

EPS：3.10 美元 vs 2.13 美元 (Refinitiv 訪調分析師預測)

營收：年增 5.6% 至 79.3 億美元 vs 78.37 億美元 (Refinitiv 訪調分析師預測)

全球新增訂閱數：241 萬 vs 109 萬 (StreetAccount 預測)

Netflix 在第 3 季推出《怪奇物語 4》、《非常律師禹英偊》、《食人魔達默》等多項強檔新作，是吸引用戶的大功臣。

然而對 Netflix 來說，2022 年仍將是多年來成長最慢的一年，上半年共流失 120 萬訂閱會員。

Netflix 將在 11 月推出廣告版訂閱方案，明年也會針對非同住家人共享帳號收取費用，兩者理論上應該能帶動用戶成長，估計增加 1000 萬名用戶，甚至更多。

Netflix 將推出每月 7 美元的廣告版訂閱方案，並打擊寄生帳號。(圖: AFP)

和許多跨國企業一樣，Netflix 也遭遇美元升值的考驗，導致本季營收和 EPS 預測都不如市場預期。

儘管如此，共同執行長 Reed Hastings 和 Ted Sarandos 強調還有很大的成長空間。兩人在致股東信中表示，Netflix 在前兩大市場——美國和英國——約囊括 8% 的收視率，市占率正逐年提升，而且比起絕大部分的串流服務，Netflix 強調自己一直保持獲利。

股東信中特別以「競爭」篇章說明產業現況，信中說：「我們的競爭對手正在大舉投資，以帶動會員成長和提升用戶參與。但要建立一個巨大且賺錢的串流事業很困難。」

Netflix 預測，即使在最好情況下，其他所有串流公司都會賠錢，光是今年一年的直接營運虧損將超過 100 億美元，相較之下，Netflix 一年的營業利益仍有 50 億至 60 億美元。

華爾街分析

Investing.com 分析師 Haris Anwar 表示，Netflix 上季的數字令人印象深刻，顯示這家串流巨擘的成長之路還沒結束。

PP Foresight 分析師 Paolo Pescatore 表示，他預測 Netflix 部分現有訂閱用戶將改訂便宜的廣告版方案，後者月費約 7 美元。他說：「會有一些人降低方案等級，或回流 Netflix。這能留住用戶並吸引新用戶加入。」

Wedbush 分析師 Michael Pachter 則說，廣告版方案能降低用戶直接退訂並改用其他家串流的動機。迪士尼 (DIS-US)、華納兄弟探索 (WBD-US) 等同業，都比 Netflix 早提供廣告版訂閱方案。