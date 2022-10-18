〈財報〉嬌生Q3業績優於預期 但傳出可能裁員消息

嬌生周二（18 日）盤前公布 2022 會計年度第三季財報表現亮眼，受惠旗下抗癌藥物 Darzalex 需求強勁，營收、獲利均優於分析師預期，此外該公司預估明年其消費者部門的供應鏈壓力可望緩解。

儘管嬌生第三季繳出亮眼成績，但財務長 Joseph Wolk 接受媒體採訪時表示，出於經濟壓力與明年計劃分拆消費者保健業務的考量，可能會進行適度的裁員，分拆後的業務部門將命名為「Kenvue」。

Wolk 並未具體提到可能的裁員規模，他稱這不會是一次重大重組，未來公司仍會在研發方面投資，並繼續朝聘新的科學家。

截稿前，嬌生 (JNJ-US) 早盤股價下跌 0.53%，每股暫報 165.71 美元

嬌生財報顯示，第三季（截至 9/30）總營收成長 1.9% 至 238 億美元，高於 FactSet 調查分析師預估的 233.6 億美元；淨利報 44.6 億美元，合每股獲利 1.68 美元，去年同期為 36.7 億美元或 1.37 美元，經調整後每股獲利報 2.55 美元，優於分析師預期的 2.48 美元。

圖：嬌生第三季財報

按業務劃分，嬌生最大製藥部門得益於抗癌藥物 Darzalex 銷售強勁成長，營收年增 2.6% 至 132 億美元。新冠疫苗方面則年減 2.7% 至 4.89 億美元，另外醫療器械部門 MedTech 營收成長 2.1% 至 67.8 億美元。

消費者保健部門業務方面，第三季銷售額小幅下滑至 38 億美元，主因是匯損影響抵銷非處方藥物與護膚產品的潛在成長。不過嬌生在第二季調漲部分消費品價格，助攻第三季銷售。

展望未來，由於美元走強嬌生下調財測，預估全年營收介在 930 億至 935 億美元區間（不包括新冠疫苗銷售），先前預估為介在 933 億至 943 億美元之間；經調整後全年每股獲利從先前預估的 10 至 10.1 美元區間下調至 10.02 至 10.07 美元。

嬌生預估，明年通膨的影響雖有所緩解，但警告今年的庫存成本上升恐拖累明年獲利，另外美元走強也將讓明年調整後的每股獲利減少 0.4 至 0.45 美元。