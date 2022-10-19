〈台股盤前要聞〉鴻海新電動車亮相、 聯合再生海外接單看旺 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，鴻海科技日昨 (18) 日登場，展示 3 款電動車，將在台、泰、美三地生產，創辦人郭台銘也親自駕駛新車款 Model B 登場；聯合再生太陽能事業總經理沈維鈞表示，太陽能產業受惠各國採取積極的能源政策，明年全球太陽能裝置量將首度超越 200GW。以下是今 (18) 日必看重要財經新聞。

劉揚偉：鴻海三款電動車將在台、泰、美三地生產

鴻海 (2317-TW) 科技日昨 (18) 日登場，並展示量產版的 Model C，以及二款新車 Model B 跟電動皮卡 Model V，董事長劉揚偉致詞時表示，未來三款電動車將在台灣、泰國、美國等地逐步生產。閱讀全文...

久未公開露面的創辦人郭台銘也親自駕駛新車款 Model B 登場，他指出，電動車產業具有三特性，對台灣極具發展前景。閱讀全文...

而在鴻海科技日盛大舉行之際，策略夥伴裕隆 (2201-TW) 旗下納智捷 (LUXGEN) 率先採用鴻海 Model C 模組推出 n7 電動車款，首波訂單突破 1.5 萬輛，昨日再啟動第二波預訂、祭出千元下單刺激買氣，納智捷預計 20 日舉行品牌日，將展出更多純電產品。閱讀全文...

聯合再生：明年全球太陽光電裝置量首破 200GW 海外成長動能強

國際智慧能源週昨 (18) 日舉辦展前記者會，聯合再生 (3576-TW) 太陽能事業總經理沈維鈞表示，太陽能產業受惠各國採取積極的能源政策，明年全球太陽能裝置量將首度超越 200GW，海外市場成長動能相當強勁。閱讀全文...

防疫雙險理賠 1288 億元 承保前 6 大產險共增資逾 700 億元

金管會昨 (18) 日公布防疫險、疫苗險的理賠金額，光是防疫險，今 (2022) 年以來正式突破千億大關、達到 1007.92 億元，疫苗險理賠金額則累計到 280.12 億元，總計 1288.04 億元。龐大的理賠壓力，也讓承保防疫險的前 6 大產險全數完成增資，合計增資 707 億元。閱讀全文...

我儲能發展至配電新階段 台達電已取得訂單

國際智慧能源週將開展，針對國內儲能發展，台達電 (2308-TW) 能源系統解決方案資深處長艾祖華表示，國內儲能案場已進入電力轉換的新階段，廠商將開始為台電提供電力，帶動 E-dReg 儲能設備需求成長，台達電已取得訂單並準備建置。閱讀全文...

創意 Q3 獲利年增 154% EPS 7.9 元超越去年全年

ASIC 廠創意 (3443-TW) 昨 (18) 日公告第三季自結，受惠客戶量產動能強勁，單季稅後純益首度突破 10 億元、達 10.58 億元，年增 153.7%，每股稅後純益 7.9 元，單季就賺贏去年全年的 7.05 元。閱讀全文...

國庫署：今年債務還本 1500 億元 債務比 28.3% 降至 20 年新低

財政部國庫署表示，今年債務還本 1500 億元，創歷年新高，其中 1 年以上公共債務未償餘額 5 兆 6998 億元，債務占比為 28.3%，降至 20 年來新低。閱讀全文...

岱宇台中大甲新廠產能翻倍 明年下半年完工

健身器材廠岱宇 (1598-TW) 除了併購電動輔助自行車 (E-Bike) 代工廠巨琛外，也將建立其自有品牌，同步在台中大甲廠建置兩座新廠房，預計明年下半年完工量產，產能將倍數提升。閱讀全文...