台股站回五日線 外資、投信續賣 三大法人提款23.61億元

隨著新台幣早盤走升，台股今 (18) 日開高後震盪，終場在台積電神龍擺尾，大漲 158 點、收在 13124 點，站回五日線，三大法人中僅自營商買超，投信、外資皆站賣方，三大法人合計賣超 23.61 億元。

觀察三大法人資金變動，外資賣超 37.13 億元，連兩賣，自營商買超 32.11 億元，投信賣超 18.59 億元、連三賣。

權值股今日走勢分歧，台積電上漲 2.52%，收最高 407 元，守穩年線，聯發科也上漲 1.73%，企圖往 600 元大關靠攏，鴻海儘管今日舉辦科技日，股價卻下挫 1.43%，回測半年線支撐，台塑四寶、金控雙雄則在盤上表態，為大盤走勢增溫。

高價股普遍回測，股王大立光下跌 1.94%，信驊也續跌 2.41%，其餘如嘉澤、譜瑞 - KY、世芯 - KY、緯穎、祥碩跌幅也都達 1% 以上，僅力旺、亞德克 - KY 因跌深反彈，漲幅皆超過 1%。

盤面焦點方面，由於美國對中國的晶片管制禁令不斷發酵，ASIC 與 IP 族群持續下挫，創意重挫近 8%，摜破昨日低點，創下近半年來新低，金麗科也一度亮燈跌停，創下兩年來新低，終場跌幅則收斂至約 6%，M31、晶心科、威盛跌幅也都達 1%。