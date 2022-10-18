防疫雙險理賠1288億元 承保前6大產險共增資逾700億元

金管會今 (18) 日公布防疫險、疫苗險的理賠金額，光是防疫險，今 (2022) 年以來正式突破千億大關、達到 1007.92 億元，疫苗險理賠金額則累計到 280.12 億元，總計 1288.04 億元。龐大的理賠壓力，也讓承保防疫險的前 6 大產險全數完成增資，合計增資 707 億元。

值得一提的是，為保險業循序漸進接軌 ICS 巨災風險，金管會分三階段導入現行 RBC，原定今年巨災風險將納入有關恐怖攻擊、傳染病及信用保證等風險資本計提的時程，近日產險公會建議希望延後實施，金管會考量保險業因應防疫保單理賠持續增加已全力投入相關資源，且距離接軌日 2026 年仍有超過三年的緩衝時間，為保險業專注優先處理保戶權益事項、並穩步接軌 ICS，將朝於 2024 年底前實施方向辦理。

據保險局統計，今年以來截至 10 月 17 日止，防疫險承保件數達 486.9 萬件、保費收入 45.31 億元，理賠件數 258.13 萬件、理賠金額破千億大關、達 1007.92 億元，今年防疫險累計理賠金額已逾所收保費收入 22 倍。

而疫苗險部分，今年以來截至 10 月 17 日止，疫苗險承保件數達 241.7 萬件、保費收入 10.16 億元，理賠件數 67.12 萬件、理賠金額 280.12 億元，已逾所收保費收入 27 倍。

相較截至前一周統計，防疫險理賠件數單週增加 12.36 萬件、理賠金額單週增加 52.81 億元。防疫險的理賠件數單週增加 3.39 萬件、理賠金額單週增加 13.97 億元。

承保前 6 大產險皆啟動增資，國泰世紀產險增資 100 億元、中信產險二度增資合計 90 億元、富邦產險增資 150 億元、新安東京海上產險增資 147 億元、和泰產險增資 200 億元、兆豐產險增資 20 億元，皆已完成增資，合計共增資 707 億元。

短期借款方面，除了金管會先前核准和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險 3 家產險短期融通借款，再新增 1 家產險遞件，合計已有 4 家產險申請短期借款以支應鉅額理賠金。