美國10月NAHB建商信心指數月降至38 為半年前的一半

最新報告顯示，隨著房貸利率攀升，單屋住宅市場的房屋建商信心已降至 6 個月前的一半。

衡量房市狀況的全國房屋建商協會 (NAHB) 的富國銀行住房市場指數 (HMI) 在 10 月較上月下跌 8 點至 38。

除了新冠疫情初期短暫下降外，這是 2012 年以來的最低水平。低於 50 的指數被認為是負面的。

建商信心下降的主因是快速上升的利率。據《Mortgage News Daily》報導，30 年期固定利率的平均房貸利率周一 (17 日) 為 7.12%。比今年年初的 3% 明顯上升。

來自喬治亞州 Savannah 的房屋建商和開發商兼 NAHB 主席康特 (Jerry Konter) 表示：「高房貸利率顯著削弱了需求，特別是對於首購族和第一代潛在購屋者。」「這種情況是不健康和無法持續的。」

在該指數的三大組成部分中，當前銷售狀況下滑 9 點至 45，未來 6 個月的銷售預期下降 11 點至 35。買家流量下降 6 點至 25。

NAHB 首席經濟學家迪茲 (Robert Dietz) 表示，「今年將是 2011 年以來單屋住宅開工率下降的第一年。」

鑑於利率將繼續升高的預期，他表示，預計 2023 年將出現更多的單屋住宅建築下降。

在 3 個月移動均線上，東北部的信心下降 3 點至 48。中西部下降 3 點至 41。南部下降 7 點至 49，西部下降 7 點至 34。