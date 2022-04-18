房貸利率升至「轉捩點」建商信心指數連跌4月

急劇上升的房貸利率正在讓美國的房屋建商造成損失，因為本就昂貴的新建築變得更加難以負擔。

根據全國房屋建築商協會 (NAHB) 富國銀行住房市場指數，4 月建築商對新建單戶住宅市場的信心下降 2 個百分點至 77。任何高於 50 的讀數都被視為正向情緒，但該讀數為連續第 4 個月下跌，該指數在 2021 年 4 月的數字為 83。

在該指數的 3 個組成部分中，當前銷售狀況下降 2 點至 85；買家流量下降 6 點至 60，未來 6 個月銷售預期在 3 月下降 10 點後上升 3 點至 73。

NAHB 主席孔特 (Jerry Konter) 表示，「即使現有庫存較低，但由於房貸利率急劇上升和持續的供應鏈中斷繼續打亂房地產市場，建築商回報的銷售流量和當前銷售狀況已降至去年夏天以來的最低點。」

根據《Mortgage News Daily》報導，3 月初 30 年期固定房貸平均利率在 3.90% 左右，現在已高達 5.15%，為 10 多年來的最高比率。該利率大致與美國 10 年期國債殖利率連動，而該殖利率一直在上升，但隨著聯準會 (Fed) 開始脫手抵押貸款支持債券 (MBS)，它也受到影響。

房貸利率上升只會加劇新屋和成屋的高價格。2 月新建房屋的中位價較去年同期上漲超過 10%。

NAHB 首席經濟學家迪茲 (Robert Dietz) 表示：「住房市場面臨一個拐點，因為利率出人意料地快速上升、房價上漲和材料成本不斷上升，顯著壓低了住房負擔能力，尤其是在關鍵的入門級市場。」

從區域來看，在 3 個月的移動均線中，東北部的建築商信心指數上漲 1 點至 72；中西部下跌 3 點至 69；南部下跌 2 點至 82；西部下跌 1 點至 89。