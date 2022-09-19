9月NAHB建商信心指數連降9個月 觸8年來新低

隨著對市場的信心繼續下滑，越來越多建商正在降低房價。

全國房屋建築商協會 (NAHB) 的富國銀行住房市場指數 9 月房屋建商信心下降 3 點至 46。低於 50 的數字都被視為負值。

這是連續第 9 個月下降，也是 2014 年 5 月以來的最低水平，除了 2020 年新冠疫情開始時的短暫下降。今年 1 月的信心指數曾達 83，當時的房貸利率大約只有現在的一半。

事實上，建商將信心下降歸咎於利率上升。《Mortgage News Daily》報導，30 年期固定房貸利率平均值從今年初的約 3%，之後穩步上升，6 月連續幾天超過 6%。然後略有回落，在 8 月幾乎回到 5%，然後再次大幅上漲，本月回升至 6% 以上。這使得本已昂貴的房市變得更加難以負擔。與此同時，由於通膨居高不下，預計 Fed 本周將再次調升基準利率。

NAHB 主席、房屋建商和開發商康特 (Jerry Konter) 表示：「許多市場的買家流量疲軟，因為高房貸利率和房價導致許多家庭無法購買新屋，因此更多消費者仍處於觀望狀態。」

他補充說，近四分之一的房屋建商表示房價有所下降，高於 8 月的 19%。

在該指數的三個組成部分中，當前銷售狀況下降 3 點至 54，未來 6 個月的銷售預期下降 1 點至 46，買家流量下降 1 點至 31。

除了較高的利率對市場構成壓力外，建商也點名建築成本上升。更高的土地、勞動力和材料成本使建商更難降低價格，但他們現在被迫這樣做。

NAHB 首席經濟學家迪茲 (Robert Dietz) 表示：「在這個疲軟的市場中，我們調查中超過半數建商表示採用激勵措施來促進銷售，包括房貸利率下降、免費設施和降價。」

在 3 個月的移動平均值上，東北部的建商信心下降 5 個點至 51，中西部也下降 5 個點至 44 點。南部下降 7 點至 56，而在房價最高的西部，下降 10 點至 41。