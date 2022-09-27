高盛關閉一支私募股權基金 額度97億美元為2007年來最大

高盛集團 (GS-US) 周二 (27 日) 表示，已關閉一支價值 97 億美元的私募股權基金，這是自 2007 年以來最大的一筆私募股權基金，該基金的投資標的是價值在 7.5 億至 20 億美元之間的企業。

該基金隸屬於高盛的資產管理部門，被稱為「West Street Capital Partners VIII」。它平均投資 3 億美元，以持有具控制權股份的金融和商業服務領域的公司，以及醫療保健、消費者、技術和氣候變化轉型。

高盛資產管理公司 (GASM) 全球聯席主管沙利斯伯利 (Julian Salisbury) 在聲明中指出，「這支基金依循我們 30 年私募股權的經驗，不斷擴大我們的業務，讓我們為廣大投資人提供彈性選擇。」GSAM 管理著 2.5 兆美元的資產，其中私募股權 (PE) 佔 1760 億美元。

高盛並不是唯一一家募集私募股權基金。貝萊德 (BLK-US) 擁有約 350 億美元專注於私募股權戰略，光是僅去年一年，它就籌集了 30 億美元用於投資私募股權二級市場交易。

高盛最新的投資人包括退休基金、主權財富基金、金融機構、家族辦公室和高淨值個人。該銀行及其部分員工也進行了投資。

該基金已經投資了歐洲製藥公司 Norgine、日本道路鋪路公司 Nippo Corp 和臨床研究機構 Parexel 等。