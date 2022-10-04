〈MIC產業研討會〉明年PC產業連兩年衰退 伺服器逆勢看增5.2%

資策會產業情報研究所 (MIC) 今 (4) 日召開線上研討會，展望整體資訊硬體市場，所長洪春暉認為，通膨影響全球經濟，加上廠商庫存壓力，將影響資訊硬體產品市場規模，估明年筆電、平板、桌機等出貨仍將衰退，也是連續兩年衰退，伺服器則可望逆勢成長，估出貨達 1432 萬台、年增 5.2%。

MIC 認為，隨著疫情宅經濟紅利收斂，資訊硬體產品出貨將逐漸回到疫情前水準，預期今年全球筆電市場規模將下滑 2 成達約 1.99 億台，平板、桌機也將各衰退 6.4%、4.7%，依目前情勢判斷，估明年全球筆電市場規模將達約 1.94 億台、年減 2.5%，平板、桌機同樣年減約 1.6%、2.7%。

MIC 分析，PC 市場受通膨、成品庫存，加上顯卡、處理器新品延至 2023 年初上市等影響，伺服器方面，雖有美系雲端服務商資料中心、高效能 AI 伺服器需求支持，但仍須關注庫存水位、BAT(百度、阿里巴巴、騰訊) 等下修採購規模，以及英特爾 (INTC-US) 下一代處理器 Sapphire Rapids，高階產品是否會延至明年首季推出。

洪春暉也指出，明年 ICT 產業將有四大觀察重點，包含庫存去化、供應鏈中斷的長期因應、找尋新市場成長動能、企業三大類投資增加等。

觀察台灣上市櫃業者平均存貨天數，洪春暉說，今年第二季業者平均庫存較去年同期增加 16%-25%，其中又以半導體業者增加最多、電子零組件則居次，相關業者須留意庫存調整持續到 2023 上半年，此外，面對中國多次封城、限電，廠商也須強化長期供應鏈韌性。

面對傳統資通訊產品市況不佳，廠商也要找尋新市場成長動能，洪春暉說，MIC 歸納三大趨勢，包含寬頻市場、半導體元件，以及綠色經濟、電動車、網實科技、乾淨網路等新興應用，同時企業也要加強投資在分散生產據點、淨零碳排、數位轉型等三大個面向。