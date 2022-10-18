〈美股早盤〉高盛、嬌生Q3業績報喜 帶動主要指數開高

高盛、嬌生盤前公布的強勁財報提振投資人情緒，緩解通膨與利率上升可能導致經濟衰退的擔憂，美股主要指數周二（18 日）開高。高盛開盤股價漲逾 4%，而嬌生則下跌逾 1%。

截稿前，道瓊工業指數上漲近 500 點或近 1.7%，那斯達克綜合指數漲逾 200 點或 2.1%，標普 500 指數漲近 1.8%，費城半導體指數漲近 2.4%。

標普 500 指數日前收在關鍵技術支撐位上方後，標普 500 指數期貨攀升 2%，那斯達克 100 指數期貨也漲 2.2%，而隨期貨指數走高，市場認為美股也將延續先前漲勢。

個股方面，華爾街大銀行財報再傳佳音，高盛第三季營收、獲利均優於分析師預期，盤前股價走揚，與此同時嬌生 (JNJ-US) 盤前也繳出不錯的第三季成績單，營收優於分析師預期，但受到美元走強影響下調獲利預期，對前景持謹慎態度。

另外，體育賽事串流媒體公司 FuboTV(FUBO-US) 宣布取消運彩業務並上調銷售預期，盤前股價上漲逾 10%。

值得注意的是，Netflix(NFLX-US) 將於周二盤後公布最新財報，此前該公司已連續兩季規損，這次財報是否能轉盈引市場關注。Netflix 先前預估當季用戶將成長 100 萬人，原因是內容改善。

不過，在 Netflix 連續上調訂閱費用後，其用戶的忠誠度遭到考驗，但大部分研究顯示，相比其他流媒體服務，消費者會到最後才取消訂閱 Netflix。

英國方面，新任財相韓特（Jeremy Hunt）撤銷減稅與支出計畫後，該國金融市場恢復平靜，英國公債價格回升。不過，有報導稱由於擔心市場仍然脆弱，英國央行將推遲量化緊縮後，英國債券再度下跌。然而，英國央行發言人隨後出面表示，有關推遲量化緊縮的報道「不準確」。

美國企業亮眼財報、較低的估值吸引買家，以及英國政策大轉彎緩解該國市場的擔憂，這些都提振投資人對風險資產的情緒。不過在通膨、經濟衰退風險以及鷹派央行持續與投資人對抗的情況下，美股漲勢能維持多久仍存有爭議。

能源方面，國際油價周二走勢穩定，市場消化石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）減產小錫，以及對經濟成長放緩和中國需求下降的擔憂。

截至台北時間周二（18 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

孩之寶 (HAS-US) 早盤上漲 0.88%，至每股 68.31 美元

玩具製造商孩之寶（Hasbro）上季財報憂喜參半，儘管營收報 16.8 億美元符合市場預期，但每股獲利僅報 1.42 美援，低於市場預期的 1.52 美元。該公司表示，獲利不及預期的主因是通膨讓消費者縮手。孩之寶盤前股價下跌 3.5%。

高盛 (GS-US) 早盤上漲 4.29%，至每股 319.88 美元

華爾街大行之一的高盛繳出合格的第三季成績單，儘管總營收年減 12% 至 119.8 億美元，但仍高於市場預期的 114.1 億美元；淨利報 29.6 億美元，合每股獲利 8.25 美元，遠低於去年同期的 52.8 億美元或 14.93 美元，不過每股獲利還是高於市場預期的 7.69 美元。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 3.30%，至每股 117.55 美元

花旗集團看好亞馬遜，認為該股無論在美國經濟軟著陸或硬著陸的情況下都能有良好表現，因此將其列為對抗經濟衰退的首選股。消息激勵亞馬遜盤前股價勁揚 3.71%。

今日關鍵經濟數據：

美國 9 月工業生產指數月增率報 0.4%，預期 0.1%，前值 - 0.1%

美國 9 月工業生產指數年增率報 5.3%，前值 3.68%

美國 10 月 NAHB 房產指數預期 43，前值 46

華爾街分析：

安達（OANDA）分析師厄蘭（Craig Erlam）表示，上周股市有種熊市反彈的感覺，經濟前景仍堪憂，甚至還不清楚通膨與利率是否已經觸頂，這些因素都是巨大的阻力，讓任何股市反彈都備受挑戰。

美國銀行（Bank of America）的調查顯示，基金經理對股市和全球經濟成長的看法全面投降，不過這也替明年的股市上漲鋪平道路。

美銀旗下 Michael Hartnett 領導的策略師團隊在周二的報告寫道，該行的月度全球基金經理調查「令人觸目驚心顯示對宏觀經濟、投資人與政策方面的投降」，但預估在聯準會（Fed）最終放棄升息後，股市將在 2023 年上半年觸底。