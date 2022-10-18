【瑞萬通博觀點】- 體育股輪流大跌 資金反手撈好倉

恒指上日先跌後回穩，早盤最多跌 278 點，低見 16308 點的 11 年低位，其後逐步收復失地，尾盤一度倒升 166 點至 16754 點日內高位，收市升 25 點 (或 0.2%)，報 16612 點。大市成交降至 957 億港元 (下同)。恒指連升兩日，終止七連陰，14 日 RSI 升至 31.57，MACD 熊差繼續收窄，慢隨機指數 (Slow STC) 則處超賣區，保歷加通道 (Bollinger bands) 持續下跌。恒指今早最多升逾 200 點，上試 16900 點見阻力，其後升幅大為收窄並曾倒跌。向上阻力參考 17000 點整數關卡以及 10 日線 (17125 點)，支撐可續留意 2011 年 10 月低位 16170 點。

恒指好倉 (牛證及認購權證) 昨錄淨流入逾 4200 萬元；恒指淡倉 (熊證及認沽權證) 錄淨流出逾 4400 萬元，反映投資者預期大市升勢未止。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價 16000 至 16099 點，最多資金流入之收回價為 16200 至 16299 點；而熊證街貨重貨區為收回價 18200 點至 18299 點，最多資金流入之收回價為 16800 點至 16899 點。

李寧 (02331) 因其新產品設計被指引來爭議，股價上日最多跌 13.6% 至 50.15 元，是超過四個月低位，全日維持 4.3% 的跌幅，報 55.55 元。今早倒跌逾 5%，再回至 52 元水平。其輪證好倉昨錄逾 40 萬元淨流入，淡倉則有逾 60 萬元淨流出。另一體育用品股安踏 (02020) 今早大跌，最多挫 9%，低見 74.15 元之逾兩年低位。

恒指及體育股的相關產品：

恒指牛證 52103，收回價：16150 點，槓桿比率：27.6 倍

恒指熊證 53884，收回價：17200 點，槓桿比率：22.7 倍

李寧牛證 56542，收回價：47 元，槓桿比率：6.5 倍

全場最貼李寧熊證 53576，收回價：68 元，槓桿比率：2.9 倍

安踏牛證 68102，收回價：68 元，槓桿比率：7.3 倍

全場最貼安踏熊證 54066，收回價：88 元，槓桿比率：4.4 倍

想了解最新窩輪和牛熊證資訊，請即到瑞通 VT 網站 VTwarrants.com.hk。

窩輪 (warrant) 牛熊證小教室:

理解時間值進而挑選合適窩輪

窩輪的最大特色當然是提供槓桿效果，同時亦要注意這是有期限的投資產品。相信不少投資者都知道窩輪有時間值耗損的特性，亦理解年期越短的窩輪其每日時間值損耗越大。不過，投資者或者不太真正理解一隻窩輪的價值當中有多少是時間值和每日時間值耗損實際上對窩輪價格有多少影響。本文將會介紹一些網上工具並透過例子講解窩輪的時間值耗損，希望藉此可以幫助投資者更能配合心目中的投資策略去挑選窩輪。

窩輪的價值可理解為由內在值和時間值兩部份組成，而價外窩輪由於內在值為零所以其價值全屬時間值。不同條款的窩輪其內含的時間值有所不同，例如年期較長的窩輪內含較多時間值，而引伸波幅越高的窩輪其內含時間值亦越多。不過，所有窩輪都有一個共通點，就是時間值會隨着邁向到期日而每日減少，即所謂的時間值耗損，而每日耗損的速度亦會隨着邁向到期日而越來越快。

發行人網站可查閱每日時間值

雖然一般投資者較難自行計算窩輪的每日時間值耗損金額，但有關數據其實可在窩輪發行人網站查閱。以瑞通認股證牛熊證網站 VTwarrants.com.hk 為例，投資者只需透過窩輪搜尋器或直接輸入窩輪上市編號開啟個別窩輪的資料頁面，便可找到該窩輪的理論每日時間值耗損金額和百分比。如下圖的例子顯示這隻窩輪的「一日時間值 (港元)」為 - 0.001 元或相等於目前窩輪價格的 - 1.35%，即是假設其他因素不變下，翌日這隻窩輪的理論價值會下跌約 0.001 元或 1.35%。值得留意的是，時間值耗損除了隨着邁向到期日而加快，實際上亦會因應正股價格和引伸波幅等等因素而變化，所以投資者宜多加查看所持有窩輪的理論每日時間值耗損的最新估算。

除此之外，若果投資者想預算一段時間內該窩輪的理論時間值耗損，可以將捲動到窩輪資料頁面的底部，利用「認股證模擬計算機」功能。若果想估算一下假設正股價格和窩輪引伸波幅都沒有變動下該窩輪五天的時間值耗損是多少，可以如下圖所示點擊以增加五天，在右手邊的模擬計算結果便顯示該窩輪的理論價值會下跌約 4.84%。

順帶一提，投資者需要留意發行人網站上的模擬計算機僅供參考之用，旨在讓投資者對窩輪的時間值建立概括了解，並不反映窩輪的實際價錢變化，發行人亦不會利用按模擬計算機的結果作為開價參考。

不同條款窩輪時間值實例

以下將會透過實例讓大家進一步了解如何挑選能配合心目中投資策略的窩輪。以下提到的窩輪都是市場上真實存在，並同樣由瑞通發行，而理論時間值耗損和理論價值同樣利用瑞通認股證牛熊證網站內的「認股證模擬計算機」功能估算。

例子：

• 阿里巴巴 (9988) 現價：99.35 元

• 阿里認購證 A 條款：約 16% 價外、約 3 個月到期、實際槓桿 5.9 倍

• 阿里認購證 B 條款：約 6% 價外、約 5 個月到期、實際槓桿 4 倍

• 兩隻阿里認購證理論變幅：

從以上例子可以了解到選擇窩輪時除了留意實際槓桿外，亦不能忽略時間值耗損的影響。例如以上的阿里認購證 A 雖然實際槓桿較高，但由於年期較短所以每日時間值耗損較快，如正股價格短時間內上升，其理論回報較實際槓桿較低、年期相對較長的阿里認購證 B 為高，而如果正股上升的速度較慢，其理論回報反而會比較低槓桿的的阿里認購證 B 為低。由此引伸，如認為正股短期內急升可選擇較短年期的窩輪去換取較高實際槓桿，而估計正股上升速度較慢，則宜選擇較長年期的窩輪。

瑞通認股證牛熊證上市產品部

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。