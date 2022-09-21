東洋細胞流感疫苗挺選手健康 落實企業社會責任

台灣體壇好手正備戰明年杭州亞運以及巴黎奧運積分賽，為助體育界一臂之力，台灣東洋 (4105-TW)19 日與中華奧會舉辦合作力挺選手健康記者會。台灣東洋提供代理的細胞流感疫苗 1000 劑予體育界，期以精準防護力抵禦流感並與奧會攜手呼籲社會做好防疫。

東洋董事長林全致詞時表示，台灣近年在國際賽的運動表現亮眼，國人與有榮焉，台灣東洋身為社會的一員也希望能對選手做出貢獻，感謝中華奧會牽引讓台灣東洋可以提供 1000 劑細胞流感疫苗給體育界，保護運動員健康讓他們可以安心備戰。林全進一步表示，台灣東洋長期注重企業社會責任與公益回饋，希望從「挺健康」出發，和奧會一起照顧選手健康，合作締造更多台灣之光。

中華奧會主席林鴻道致詞時表示，今年欣逢奧會成立百周年，很榮幸能與台灣東洋共同合作，一起做善事。林鴻道指出，奧會積極以科學方法來提升選手實力，今年感謝台灣東洋提供流感疫苗力挺選手健康，讓選手訓練和備賽不受影響，「流感疫苗其實也是增加選手多一份的機會，畢竟預防勝於治療，若能保持身體健康，就是多一份的機會」。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民醫師獲邀出席說明今年流感疫情趨勢。黃立民示警，台灣流感疫情一般是 11 月才來，但今年 9 月第二週就收到 50 個流感確診個案，「強烈暗示今年流感疫情幅度不小」。

黃立民也說，傳統流感疫苗是在雞蛋中製造，而在雞胚胎中培養的病毒會產生適應性突變，美國感染症醫學會期刊《Clinical Infectious Diseases》就曾刊載研究，針對美國 2017 到 2018 年間接種流感疫苗的民眾進行疫苗保護效果的差異比對，結果發現，細胞流感疫苗預防類流感疾病的保護力，比雞胚流感疫苗高出 36.2％。而英國疫苗接種與免疫聯合委員會（JCVI）也公開建議 18 到 65 歲高風險族群，應接種四價流感細胞培養疫苗，以預防傳染力強、死亡率較高的 H3N2 病毒株。

東京奧運射箭反曲弓男子團體銀牌湯智鈞、男子游泳選手「台灣蝶王」王冠閎兩人也應邀出席合作記者會。湯智鈞透露，曾一個月內接連得到 A 型和 B 型流感，所以每年都記得打流感疫苗，平時也會多吃蔬果加強抵抗力。而 10 月將前往歐美參加國際賽事的王冠閎則表示，游泳訓練難以和其他人保持社交距離，所以他已經預約好今年的流感疫苗接種，盼能及早獲得保護力、安心備戰。

台灣東洋代理的細胞流感疫苗近年公費訂單連年成長，2020 年 55 萬劑、2021 年 89 萬劑，今年則突破百萬劑、達 113 萬劑，此外，該疫苗獲得食藥署批准擴大適應症至 6 個月大以上嬰幼兒，自費疫苗備貨量也增至 20 多萬劑，營收貢獻將優於去年。另外，考量對 65 歲以上銀髮族的防護需求，台灣東洋已向食藥署提出含佐劑流感疫苗的藥證申請，可望明年 3 月取證、貢獻營收。