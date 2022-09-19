〈東洋流感疫苗〉65歲以上、含佐劑疫苗明年3月取證 出貨量看增

東洋 (4105-TW) 今年在國內將供應百萬劑流感疫苗，包括公費 113 萬劑、自費逾 20 萬劑，施打對象擴展至 6 個月至 3 歲幼童族群，此外，適用 65 歲以上、含佐劑的流感疫苗則有望明年 3 月取證，將進一步推升出貨量。

東洋代理的細胞流感疫苗公費訂單連年成長，2020 年 55 萬劑、2021 年 89 萬劑，今年則突破百萬劑、達 113 萬劑，此外，該疫苗獲得食藥署批准擴大適應症至 6 個月大以上嬰幼兒，自費疫苗備貨量也增至 20 多萬劑，營收貢獻將優於去年。

針對銀髮族，董事長林全表示，適用於 65 歲以上的族群、含佐劑的流感疫苗已向衛福部食藥署提出藥證申請，若一切順利有望明年 3 月取得藥證，並依照當時需求向原廠下單、貢獻營收。

總經理侯靜蘭補充，由於流感的保護力約 6 個月，不過老人家免疫力較弱保護時間較短，因此加了佐劑的流感疫苗可以提升免疫保護力。

疾管署日前指出，9 月第二週就收到 50 個流感個案。而台灣的流感一般是 11 月才來，近期有提前的跡象，若流感提前到顯示今年疫情感染數不小，恐容易形成免疫負債、爆發大流行。

對此，林全表示，目前秋冬流感季節不容忽視，未來是否會增加流感疫苗供應量，將視診所預約狀況而定。