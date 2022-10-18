不是iPhone！蘋果傳2024年先推出摺疊iPad

市場研究公司 CCS Insight 週二 (18 日) 發布年度預測報告指出，蘋果可能很快開始試驗摺疊技術，並於 2024 年推出摺疊 iPad。

CCS Insight 研究主管 Ben Wood 預估，蘋果將最先發布摺疊 iPad，而不是摺疊 iPhone，這樣的策略與三星等其他廠商相反。

Wood 表示：「目前對蘋果來說，推出一款摺疊 iPhone 是沒有意義的，蘋果不會隨波逐流，將會透過摺疊 iPad 新品來試水溫。」

對蘋果來說，推出摺疊 iPhone 風險很大 (圖片：翻攝 appleinsider)

Wood 解釋，對蘋果來說，推出摺疊 iPhone 風險很大，為了不影響 iPhone 的銷售，售價必然很高，可能會達到 2500 美元。目前，iPhone 14 Pro Max 是 iPhone 系列價格最貴的產品，容量最大的版本售價為 1599 美元。

Wood 還提到，如果蘋果摺疊手機出現任何技術問題，都會引發用戶與市場強烈激烈的批評和攻擊，蘋果別無選擇、必須有所應對，因為摺疊技術正蓄勢待發，因此，蘋果將會從 iPad 開始推出摺疊版本，讓蘋果有機會整合摺疊螢幕技術，為 iPad 產線注入新的活力。

Wood 預測時間表比天風國際證券分析師郭明錤還要早一年，此前郭明錤預測，預測摺疊 iPad 或是 iPad 和 iPhone 的二合一的產品最快可能要到 2025 年才會推出。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 未對這份預測報告做出回應。

CCS Insight 還預計，蘋果將持續研發自家晶片，預計蘋果可能會在 2025 年推出自家 5G 連網數據晶片，加入到 A 系列處理器中，為 iPhone 提供單晶片解決方案。