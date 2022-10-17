美國大平原持續乾旱 冬麥種植遇困境

小麥專家表示，在播種工作大約完成一半後，2023 年美國硬紅冬小麥作物卻因南部平原中心地區的乾旱而深受影響。

雖然每年這個時候的價格處於歷史高位，但美國糧倉的播種計畫可能會縮減；這也反映出全球需求上升和世界小麥供應稀少，預計 2022/23 銷售年度將處於 6 年低點。由於烏克蘭的衝突擾亂了黑海地區的穀物出口，供應緊張狀況進一步惡化。

乾旱對最大冬麥種植州堪薩斯州和俄克拉荷馬州造成兩方面的威脅：讓尚未播種的農民罷手，同時威脅已經種下的作物正常生長。

堪薩斯州 Wichita 郊區 Andale 的農場主溫特 (Kent Winter) 說，「情況很不樂觀。」他通常在 10 月中旬之前播種，但今年還沒開始。

如果接下來 10 天內沒有下雨，他將開始隨意播種並期待降雨。可獲全額理賠的最後播種日，從堪薩斯州西北部的 10 月 15 日到東南部的 11 月 15 日不等。

沒有水分，小麥可能無法從地裡發芽長出。即使是延後緊急播種，也會縮短在冬季之前長出硬根並分蘗的期間，進而威脅潛在產量。

俄克拉荷馬州測試小麥質量組織 Plains Grains Inc 的農藝師霍吉斯 (Mark Hodges) 說，「大勢已去，無法挽回。」「如果秋天沒有分蘗，至春天就很難彌補。」

堪薩斯城 7 月小麥期貨合約交易價格目前在每蒲式耳 9.40 美元左右，這是一年中秋季播種旺季新作 7 月合約歷來最高價格，凸顯出對供應緊張的擔憂。

在全球前五名的小麥出口國中，美國大約三分之二的小麥是冬麥而不是春麥。

雖然大平原區農民希望坐收高價之利，但乾燥的天氣可能會阻止生產商提供高價種子和化肥。

因此，堪薩斯小麥委員會 CEO 吉爾平 (Justin Gilpin) 預計，2023 年堪薩斯小麥播種面積將保持穩定；2022 年播種面積為 730 萬英畝。

溫特也同意這個看法，「由於小麥價格上漲，許多經營者計畫來年至少維持甚至增加種植面積。但這場乾旱產生了巨大影響。」

不良的出苗率也可能帶來長期的成本。小麥有助於將表土固定在平原上，保護其免受風蝕。

堪薩斯州 Garden Plain 農場主克斯臣 (Martin Kerschen) 說，「沒有農民希望他的土地被風吹走。所以會繼續種植小麥，並迫切希望能在冬天到來之前長出來。」

小麥是著名的耐寒作物，可以承受惡劣的天氣。但預計南部平原的乾旱將持續到 12 月。

根據氣候學家團體編製的最新的美國乾旱監測報告，堪薩斯州 27% 的地區處於「異常乾旱」這個最極端的類別，幾乎整個州都異常乾燥。

乾旱的一個關鍵驅動因素是反聖嬰現象 (La Nina)，這種現象往往有利於平原地區溫暖乾燥的條件。目前反聖嬰現象已進入第三年。