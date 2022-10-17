〈美股早盤〉美銀上季財報告捷 主要指數開高走高 道瓊漲逾600點

美國銀行（Bank of America）上季財報告捷，開盤股價大漲近 5%，提振美股主要指數周一（17 日）開高走高，另一方面英國新任財相宣布撤回減稅計畫，英鎊兌美元匯率應聲走高，公債殖利率走跌，投資人風險胃納有所改善。

截稿前，道瓊工業指數上漲逾 660 點或近 2.2%，那斯達克綜合指數漲逾 340 點或近 3.3%，標普 500 指數漲近 100 點或近 2.8%，費城半導體指數漲近 3.5%。

英國新任財政大臣韓特（Jeremy Hunt）周一宣布取消特拉斯（Liz Truss）政府先前宣布的減稅計畫，試圖挽救投資人的信心，消息傳出後英鎊走高、英國公債殖利率短線下跌。

對此，Premier Miton Investors 投資長 Neil Birrell 表示這意味著市場動盪應該會減輕，然而英國政局方面的不確定性並未消失，反而可能增加。對於希望在外國投資的外國投資人來說，這種拉鋸戰無助現況，或許短期內是好消息，但長期影響仍未知。

美國方面，密西根大學上周五公布的初步調查顯示，儘管消費者信心有所增加，但長、短通膨預期紛紛攀升，這對聯準會（Fed）來說是個負面消息，增加繼續大幅升息的壓力。

目前市場認為 Fed 在 11 月升息 3 碼（75 個基點）已成定局，而在 12 月升息 2 碼（50 個基點）的希望也越來越渺茫，恐怕也會繼續升息 3 碼，明年利率終點將再拉高。

堪薩斯聯準銀行總裁喬治（Esther George）與舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）近期發言均透露鷹派立場，喬治認為需要繼續升息以冷卻物價，戴莉則表態支持將利率上調至限制性水準，預料最終利率有可能落在 4.5% 至 5% 之間。

數據方面，美國周一公布的 10 月紐約聯準銀行製造業指數暴跌至 9.1，遠不及預期的 - 4 與前值 - 1.5，連續三個月萎縮。

其他市場方面，國際油價在連續一周走跌後出現波動，因經濟放緩的擔憂繼續打壓需求前景，另外美元走軟也讓金價走高，在經濟前景不確定的情況下，提升黃金的避險地位。

截至台北時間周一（17 日）21 時許：

(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

美國銀行 (BAC-US) 早盤上漲 5.96%，至每股 33.59 美元

美國銀行周一盤前公布 2022 會計年度第三季亮眼財報，由於利息淨收益增加提振業績，營收報 246.1 億美元、每股獲利報 0.81 美元，雙雙優於市場預期的 235.7 億與 0.77 美元。

Meta Platforms(META-US) 早盤上漲 2.99%，至每股 130.56 美元

根據華爾街日報（WSJ）報導，Meta 旗下 VR 社群平台 Horizon Worlds 無法達到內部業績預期，日活躍用戶不到 20 萬人，不僅遠低於其最初目標 50 萬人，也低於修改後的 28 萬人目標。更糟糕的是，大多數用戶進入 Horizon Worlds 第一個月後就沒再回到該平台，且自春天來用戶數穩定下降。

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 1.97%，至每股 141.10 美元

摩根士丹利看好蘋果抵禦經濟衰退的能力，將該股股票評為「首選股」（top pick），消息激勵蘋果開盤前股價上漲 1.4%。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月紐約聯準銀行製造業指數報 - 9.1，預期 - 4，前值 - 1.5

華爾街分析：

摩根士丹利策略師 Michael J. Wilson 表示，在沒有獲利下滑或官方宣布經濟衰退的情況下，每股短期反彈的時機已經成熟。

他在報告中寫道，標普 500 指數今年下跌了 25%，正在測試 200 周移動均線的重要支撐底部，可能引發技術性反彈，不排除該指數將升至約 4,150 點，而這意味著該指數可能比最近的收盤上漲 16%。

值得注意的是，Wilson 仍對美股整體前景持負面看法。他認為美國通膨目前已經觸頂，明年可能迅速回落，但未來 12 個月企業獲利將大幅減速。