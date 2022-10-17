鉅亨美股雷達：市場關注美股財報季 美國銀行Q3業績超預期

美股重要看點：

本週市場持續關注多為聯準會官員發表談話。此外，美股財報季持續，包含美國銀行 (BAC-US)、高盛 (GS-US)、Netflix(NFLX-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 等重量級個股將將在本週發布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.951 %。美股期貨週一 (17 日) 上升，道瓊期貨漲 0.98%，標普 500 期貨漲 1.17%，那斯達克 100 期貨漲 1.34%。

因投資人關注財報以評估持續通膨對企業的影響，在 9 月的通膨數據高於預期後，分析師普遍預計 Fed 11 月將再次升息 75 個基點。

聯準會多名官員本週預計發表談話，上週在高於預期的通膨數據發布之前，官員們並未改變鷹派立場。其中，明尼亞波里斯聯準銀總裁 Neel Kashkari 此前表示，直到有明確證據，顯示通膨穩定下降之前，預計不會停止升息腳步。

有調查顯示，經濟學家普遍預期美國經濟在未來 12 個月陷入衰退的可能性為 63%，高於 7 月調查的 49%，創下 2020 年 7 月以來新高。此外，預估美國經濟衰退機率在 50% 以上的經濟學家中，平均預期衰退時間為 8 個月。

經濟學家目前平均預測，2023 年第一季美國 GDP 將萎縮 0.2%，低於先前預估的成長 0.8%，第二季預估萎縮 0.1%，低於先前預估的成長 1%。

在此情況下，企業雇主預期將裁員，以因應成長放緩和獲利疲軟。經濟學家認為，第二季度非農就業人數將平均每月各減少 34,000 人，第三季將減少 38,000 人，皆低於先前預估的每月平均增加約 65,000 人。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 10 月紐約 Fed 製造業指數

重要個股動態：

美國銀行 (BAC-US) 周一 (17 日) 表示，由於市場波動和利率上升，固定收益交易優於預期和利息收入成長，獲利和營收超過預期。股價在盤前交易上漲 2.9%。

美國銀行表示，第 3 季獲利下降 8% 至 71 億美元，合每股 81 美分，因為該公司在當季計入 7.38 億美元的信貸損失準備金；相比之下，一年前它釋出 11 億美元的準備金。扣除利息支出的收入躍升至 246.1 億美元。

BAC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

Stellantis (STLA-US) CEO 塔瓦雷斯 (Carlos Tavares) 周一 (17 日) 表示，到 2025 年時，該公司將利用自有工廠產生製造汽車所需能源的一半。

他在巴黎車展上接受採訪時說，「我們已經決定對 Stellantis 進行適當的投資，以便在 2025 年能夠在我們自有工廠內生產 50% 的能源需求。」

STLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

知情人士透露，蘋果公司 (AAPL-US) 已暫停使用中國長江存儲記憶體晶片的計畫，顯示美國政府加強管制對中國科技業出口，已導致供應鏈出現寒蟬效應。

日經新聞報導，供應鏈企業高層表示，蘋果原本計劃最快今年開始採用長江存儲的晶片，因為該公司的晶片至少比競爭對手便宜 20%。